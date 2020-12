Ludovic Orban: Apreciez foarte mult optiunea domnului Nicusor Dan. A vazut ca are un partener loial in PNL

"Apreciez foarte mult optiunea domnului Nicusor Dan si mai ales ca a facut-o publica. Nicusor Dan a spus ca va vota cu PNL si a si explicat de ce. Pentru ca a vazut programul de guvernare si pentru un motiv foarte simplu, pentru ca a vazut faptul ca are un partener loial in guvernul PNL, in PNL (...). Noi imediat am intervenit pentru a sustine rezolvarea problemelor in Bucuresti", a afirmat Orban la Romania TV.Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri ca optiunea sa la alegerile parlamentare este PNL."Consider obligatoriu sa trimitem PSD in opozitie dupa tot raul pe care l-a facut si Romaniei si Bucurestiului si pentru asta trebuie sa iesim duminica in numar mare la vot. Optiunea mea pentru votul de duminica este PNL. Consider ca un Guvern PNL puternic este cea mai buna varianta pe care o are Romania in acest moment. (...) Chiar daca sunt fondatorul USR , consider cu toata onestitatea ca PNL este varianta cea mai buna pentru Romania astazi. Nu vreau sa spun mai multe despre USR si mai ales nu vreau sa intru intr-o polemica cu un partid care m-a sprijinit in alegerile locale", a spus Nicusor Dan la sediul de campanie al PNL Bucuresti.CITESTE SI: