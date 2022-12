Ludovic Orban asteapta altceva decat "glumite" din partea lui Ponta

Liberalul Ludovic Orban, reales deputat, ii transmite lui Victor Ponta ca asteapta din partea lui "seriozitate, sobrietate, decenta, competenta" si nu "glumite" sau ironii.

"Astept din partea singurului candidat oficial la pozitia de prim ministru altceva decat glumite, poante, mici rafuieli interne, ironii la adresa unor personaje insignifiante, negocieri fara mandat cu UDMR, anunturi privind migratii parlamentare. Oamenii pe care i-am intalnit in campanie asteapta de la noi seriozitate, sobrietate, decenta, competenta, smerenie (nu falsa modestie)", scrie Orban pe pagina sa de Facebook.

Liberalul ii mai aminteste liderului PSD ca o majoritate "clara" a acordat increderea USL, iar aceasta majoritate "asteapta solutii, programe, proiecte, perspective care sa le ofere un grad minim de certitudine ca viata lor se va imbunatati".

"Toti cetatenii romani interesati de viata publica asteapta sa vada promovarea in pozitii cheie a unor oameni cinstiti, competenti, bine intentionati si devotati interesului public", subliniaza deputatul liberal.

PSD si PNL negociaza in aceste zile posturile din viitorul guvern, in asteptarea desemnarii lui Victor Ponta ca premier de catre presedintele Traian Basescu. Rezultatele oficiale ale alegerilor din 9 decembrie vor fi publicate vineri in Monitorul Oficial, urmand sa inceapa consultarile la Palatul Cotroceni.

C.B.