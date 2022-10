Ludovic Orban, atac la seful ANI: Ar trebui revocat din functie pentru abuz

Ludovic Orban l-a criticat marti pe seful Agentiei Nationale de Integritate, Horia Georgescu, pentru gestul de a contesta mandatul obtinut de Mircea Diaconu in Parlamentul European, cerand demisia acestuia.

"Prin scrisoarea trimisa Parlamentului European, Horia Georgescu comite un grav abuz in functie. Incalca o hotarare a ICCJ prin care se stabileste ca Diaconu poate sa candieze pentru Parlamentul European si care a spus ca incompatibilitatea nu functioneaza decat pentru functia de senator", a declarat Ludovic Orban, la Romania Tv, potrivit pesurse.ro.

Deputatul liberal a adus si alte argumente in sprijinul legitimitatii statutului de parlamentar european al lui Mircea Diaconu, considerand ca Horia Georgescu "e nebun", fiindca nu tine seama de el.

Mandatul lui Mircea Diaconu in PE, contestat - ANI cere in instanta invalidarea

"Sa ai o hotarare definitiva si irevocabila, sa adaugi faptul ca Diaconu are in spate aproape 7% dintre voturile exprimate si sa adaugi faptul ca privezi dreptul ca Romania sa fie reprezentata in PE de un cetatean care a primit voturi, toate aceste elemente ni-l arata pe Horia Georgescu ca un om nebun. Nu are nici un fel de ratiune si logica, in mod normal ar trebuie revocat din functie", a incheiat Orban.

Agentia Nationala de Integritate (ANI) a depus o cerere la Curtea de Apel Bucuresti in care solicita invalidarea mandatului de europarlamentar obtinut de Mircea Diaconu la alegerile din 25 mai. De asemenea, ANI a sesizat si Parlamentul European.

Cei de la ANI invoca in sesizarea lor faptul ca in acest caz exista o hotarare irevocabila a instantei supreme prin care Diaconu a fost gasit incompatibil si i s-a interzis sa ocupe o functie publica timp de trei ani, adica pana in 2015.

