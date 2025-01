Ludovic Orban: Basescu va trebui sa dea explicatii in fata procurorilor si judecatorilor

Traian Basescu trebuie sa raspunda pentru ceea ce a facut in mandatul de presedinte, sustine liderul deputatilor PNL, Ludovic Orban.

El a comentat la RFI Romania revenirea fostului sef al statului in prim-planul vietii politice.

"Pana sa-si mai dea cu parerea despre evolutiile politice din Romania, Traian Basescu trebuie sa raspunda pentru ceea ce a facut in mandatul de presedinte", a spus Ludovic Orban.

In opinia liderului deputatilor PNL, este imposibil ca multe din dezvaluirile din ultima vreme sa nu il afecteze si pe Traian Basescu.

"Cred ca in perioada care va urma este imposibil ca foarte multe din dezvaluirile despre sistemul de putere oculta care a functionat in regimul Basescu, este imposibil sa nu-l afecteze si pe Traian Basescu. Cred ca in curand, Traian Basescu va trebui sa se prezinte si sa dea explicatii in fata procurorilor si judecatorilor, in aproape oricare dosar legat de puterea prezidentiala. Dar sunt oricum multe dosare care sunt repuse pe rol, ca urmare a disparitiei imunitatii presedintelui", spune deputatul PNL.

