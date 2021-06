Ludovic Orban, despre strategia adoptata in cadrul alegerilor interne: "Intotdeauna am facut campanie de la om la om"

Orban spune ca astfel incearca ca convinga fiecare persoana ca proiectul sau este cel mai bun. Presedintele Camerei Deputatilor a precizat ca se bazeaza, la Congresul PNL , pe votul organizatiei Timis, care este printre cele cu multi delegati."In ceea ce priveste sustinerea pentru congres , filiala Timis e una din filialele puternice care va avea un numar important de delegati, deocamdata suntem in faza alegerilor la nivel local si judetean, apoi va urma efectiv campania. Indiferent, toti cei care ma cunosc stiu ca pe langa relatiile pe care le-am avut cu presesdintii de Consilii Judetene, cu presedintii de organizatii, am avut relatii bune si cu membrii PNL, intotdeuna am facut campanie de la om la om, incercand sa ii conving ca proiectul meu e cel mai bun. Mizez pe o sustinere", a declarat Orban.Congresul PNL este programat in data de 25 septembrie. Filiala Timis a PNL nu a decis, momentan, pe cine va sustine pentru functia de presedinte . Deocamdata, in cursa pentru aceasta functie s-au inscris Ludovic Orban - presedintele Camerei Deputatilor si Florin Citu