VIDEO Ludovic Orban, declaratii de presa despre candidatii liberali la alegerile locale. 15 protestatari prezenti la sediul Partidului National Liberal

"Au fost validati candidatii in judetele Romaniei cu exceptia celor din Braila, Giurgiu, Bihor si am amanat o decizie legata de Bucuresti. Aici este validata candidatura lui Nicusor Dan ", a anuntat, joi, Ludovic Orban, dupa sedinta Biroului Permanent National al PNL Liderul PNL a explicat ca au fost validati "candidati cu experienta, integri care vin cu programe de dezvoltare a comunitatilor locale si a judetelor".Orban a afirmat ca obiectivul acestora este de a se prezenta in fata alegatorilor cu proiecte care sa duca la cresterea calitatii vietii cetatenilor.Intrebat cand se va lua o decizie pentru Bucuresti, Orban a precizat ca mai este timp: "Inca suntem in discutii, avem discutii cu PMP si USR -PLUS legat de gasirea unei formule".In timpul declaratiilor de presa care au loc in curtea sediului central al PNL, premierul a fost huiduit de persoane care au strigat "Hotii", "Criminalii" si "Fara disctatura".