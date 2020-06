Ludovic Orban, despre alegerile care urmeaza: PNL e acum intre 36 si 40% in sondaje, la distanta de cel putin 10% fata de PSD

Ziare.

"Este adevarat ca nu se vor putea organiza adunari publice, mitinguri electorale, normal, daca se face campanie din casa in casa, candidatii vor trebui sa poarte masca, pentru ca in spatii inchise se poarta masca, se va apela la o campanie mai intensa pe media, pe online, ca acum online este clar un mijloc de comunicare safe. Trebuie sa se adapteze si candidatii si alegatorii", a declarat premierul la Digi24.Despre sansele pe care Partidul National Liberal le are la alegerile locale, Ludovic Orban s-a aratat increzator. PNL astazi este pe un procent intre 36 si 40%, pe o banda relativ mai larga decat o banda de 1-2 procente cat a stat, sigur, si din cauza faptului ca suntem la guvernare intr-o perioada de criza, intr-o perioada de emotii. Volatilitatea optiunilor politice e mai mare decat in perioade de stabilitate. Dar PNL este 36% si 39 virgula... in toate cercetarile sociologice pe care le-am facut, la distanta de cel putin 10% fata de locul numarul 2, care este PSD . Asta este adevarul", a precizat Orban.Prim-ministrul a mai spus ca alegerile parlamentare ar putea avea loc pe 6 decembrie."Alegerile generale, dupa opinia noastra, sorocul lor, termenul lor constitutional este pe data de 6 decembrie. E data pe care noi am propus-o, astept si punctele de vedere ale altor formatiuni politice privitor la aceasta data", a afirmat Orban.