Ludovic Orban, despre decizia CCR: "Trebuie sa fim pregatiti cu orice modificare a legislatiei care se impune"

Ziare.

com

"Trebuie sa fim pregatiti cu orice modificare a legislatiei care se impune, in cazul in care sunt afectate articole care ne creeaza cadrul legal pentru dispozitivul de aparare a cetatenilor impotriva COVID", a precizat premierul in debutul sedintei de guvern El l-a intrebat pe prim-ministrul Justitiei, Catalin Predoiu , daca se confirma informatiile potrivit carora nu ar exista temei pentru carantina si izolare."Domnule ministru Predoiu, voiam sa va cer un punct de vedere legat de decizia de astazi a Curtii Constitutionale privitoare la carantina, izolare, pentru ca au aparut speculatii legate de faptul ca nu ar exista temei pentru carantina si izolare. Mie nu mi s-a parut ca a existat o astfel de decizie", a declarat Orban.Ministrul a replicat ca pana la publicarea in Monitorul Oficial este vorba doar despre o informatie de presa, care nu poate genera efecte juridice."In primul rand, trebuie sa vedem decizia in ansamblul sau si motivarea si dupa aceea, evident, trebuie sa stabilim un mod de reactie fata de aceasta decizie, care prin forta legii va deveni obligatorie odata publicata in Monitorul Oficial. Pana la publicarea in Monitorul Oficial, vorbim doar de o informatie de presa", a spus el.