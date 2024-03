Ludovic Orban: E inadmisibil ce face guvernul actual. Puteam sa avem deja prima corveta fabricata

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, duminica, Guvernul in privinta achizitiei de corvete si considera ca Romania ar fi putut beneficia deja de o "prima corveta fabricata", daca Executivul nu ar fi blocat si ar fi finalizat procedura adoptata in 2016.

"E inadmisibil ce face Guvernul actual. Au intrerupt procedura existenta anterior pentru o hotarare de Guvern, care fusese adoptata, daca tin bine minte, in 2016. Daca se finaliza acea procedura (....) astazi erau in fabricatie acele corvete si poate puteam sa avem deja prima corveta fabricata", a declarat la TVR Ludovic Orban.

El a evocat contextul in care se afla Romania din punct de vedere al securitatii.

"Nu e de joaca ce se intampla in Marea Neagra. Dupa ocuparea Crimeei de catre Rusia, uitati-va la incidentele ce s-au intamplat cu cele trei nave care au fost arestate de marina rusa. La ora actuala, accesul spre Marea Azov este aproape interzis. Nu putem sa cerem partenerilor nostri din NATO sa-si creasca prezenta la Marea Neagra, atata timp cat noi nu venim cu propria noastra contributie", a mai afirmat Orban.

Ministerul Apararii Nationale a anuntat, vineri seara, ca a suspendat procedura de achizitie a corvetelor multifunctionale si ca a sesizat Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel, "in temeiul unor suspiciuni rezonabile privind derularea in deplina legalitate a procedurii". Decizia a venit in conditiile in care Gabriel Les anunta, la finalul anului 2018, ca termenul limita pentru luarea unei decizii privind achizitia corvetelor era 12 ianuarie.

Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat, sambata, ca nu se putea lua o hotarare in termen in privinta achizitiei noilor corvete, avand in vedere faptul ca Santierul Naval Constanta a atacat in contencios-administrativ hotararea de guvern privind programul de inzestrare.

