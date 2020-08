Ludovic Orban, intalnire cu Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Se anunta noi restrictii pentru terase

"Cand voi pleca de aici, vom intruni Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. O vom face pe sistem de videoconferinta"Restrictiile ar viza evenimentele private la terase."Domnul secretar de stat Raed Arafat mi-a trimis proiectul de hotarare pregatit impreuna cu Grupul de Suport Tehnico-Stiintific, vom analiza proiectul de hotarare si vom lua decizia in cursul zilei de astazi si o vom comunica public", a mai declarat Orban."Decizia de introducere a unor restrictii privind orarul va functiona pentru toate tipurile de evenimente care se organizeaza la terase. E normal. Nu poti sa impui un orar de lucru, adica sa limitezi la ora 23, pentru unii sa permiti si pentru altii sa nu permiti. In judetele cu raspandire mare a viruslui, petru ca se stie clar ca dupa ora 23.00 multe terase se transforma in locuri de petrece si de aceea preferam sa luam aceasta masura. Se va implementa dupa hotararea CNSU. Vom da pe unitati administrative, judete, municipii", a precizat primul-ministru.