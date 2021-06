Ludovic Orban, despre o posibila remaniere guvernamentala: "Nu consider ca este necesara, pentru ca am incredere in toti ministrii PNL, inclusiv cei care il sprijina pe premierul Citu"

Orban a tinut sa atraga atentia asupra unei situatii de la Braila, unde un sustinator declarat al sau a fost schimbat dintr-o functie administrativa pentru ca si-a exprimat sustinerea fata de el."De o remaniere eu nu am auzit nimic oficial, iar din punctul meu de vedere ministrii Partidului National Liberal si-au facut datoria in pozitiile pe care le ocupa. De altfel, este si prematur dupa nici sase luni de guvernare sa te apuci sa faci remanieri. Daca cineva gandeste vreo remaniere, trebuie sa o spuna cu voce tare. In ceea ce ma priveste pe mine, eu nu am auzit niciodata de o remaniere si nu consider ca este necesara o remaniere, pentru ca am incredere in toti ministrii PNL, inclusiv cei care il sprijina pe premierul Citu", a declarat Ludovic Orban duminica, intr-o conferinta de presa in judetul Neamt, raspunzand unei intrebari. Orban a atras, in schimb, atentia unei situatii din teritoriu, in care un om care il sustine a fost schimbat din functie.El a vorbit despre situatia de la Braila, unde inspectorul scolar general a fost demis, in conditiile in care acesta era "sustinator declarat" al sau pentru presedintia PNL si detinea functia de presedinte al organizatiei municipale a PNL."A fost demis fara niciun fel de motiv, probabil la cererea celui care e presedinte interimar. (...) A fost demis de doua ori de catre PSD , de fiecare data a castigat in instanta si a fost repus in functie prin decizia instantei, demiterea unui astfel de coleg reprezinta, dupa opinia mea, un lucru care nu poate fi acceptat. Pentru simplul fapt ca este sustinatorul meu. Fara sa existe niciun motiv imputabil pentru decizie, sa fie inlocuit cu altcineva care a fost inspector general adjunct din partea ALDE si care a candidat din partea PMP la Consiliul municipal Braila, iar mi s-a parut o chestiune care nu are nicio legatura cu ceea ce inseamna un management corect la nivelul sistemului educatiei.(...) Cred ca nu trebuie sa existe legatura intre ierarhia administrativa si Partidul National Liberal, ca organism politic", a mai afirmat liderul liberal.