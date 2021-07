Cine a realizat poza cu Ludovic Orban rămas singur pe un rând de scaune la conferința de alegeri a PNL Cluj: ”Nu a existat vreo regie sau vreun plan malefic”

Pavel Popescu susține că a făcut o poză la sală, în care apare și președintele PNL și completează că Ludovic Orban a fost invitat să urce pe scenă dar a refuzat.Postarea deputatului Pavel Popescu:Sunt lucruri din interiorul unui partid care se pot spune și lucruri care nu se pot spune.Ce vă pot spune?1. Da, sunt cel care a făcut celebra poză de ieri, de pe scena din Cluj.2. Nu a existat vreo regie sau vreun plan malefic al echipei noastre de atragere a președintelui partidului în vreun soi de cursă.3. Am făcut o poză sălii care aplauda echipa din picioare într-o atmosferă specifică unui congres de partid. Nu am fost singurul care a făcut poze. Nu înțeleg de ce atâta agitație.4. Poza surprinde sala și evident că îl surprinde pe președintele Orban în mijlocul rândului, acolo unde stă mereu președintele partidului. Deși a fost invitat public în ultimele săptămâni, președintele nu a urcat ieri pe scenă în marea echipă a PNL.5. E normal ca în primul rând, în promixitatea președintelui, să stea gazdele, premierul, secretarul partidului, prim-vicii și vicepreședinții. Toți aceștia au urcat pe scenă alături de Florin Cițu pentru că toți fac parte din echipa lui.6. Nu voi comenta mai mult acest episod pentru că nu e cazul. Indiferent de cât de mult vor influența alegerile interne ale PNL viața românilor nu cred că ei sunt interesați de astfel de discuții penibile din interiorul PNL. Ei sunt interesați de ce face guvernul pentru ei. Și suntem aici să vă spunem, în fiecare zi.7. Nu eu am dat poza presei.Ce nu vă pot spune?1. Oricât m-ar/ne-ar afecta, nu vă pot spune cine plătește campaniile de denigrare a unor colegi din echipa care își doresc asumat o reformă reală a PNL, cât și una a statului român.2. Nu vă pot spune cât de mult ne vor afecta mai târziu, aceste campanii murdare din interiorul partidului făcute de cei care urăsc din suflet ideea de reformă. Pentru că asta implică sacrificiu și politică făcută pentru semeni, nu pentru interesele proprii.Subiect închis.P.S. Eu de astăzi voi vorbi doar despre reformele guvernului Cițu.