Ludovic Orban si Dan Barna sustin sambata o conferinta de presa pentru anuntarea candidatilor la Bucuresti

Presedintele USR Bucuresti Claudiu Nasui a postat o fotografie pe Facebook de la intalnirea liderilor PNL si USR de vineri noaptea la Guvern, unde au fost purtate ultimele negocieri pentru desemnarea candidatilor comuni. Nasui a afirmat ca "a iesit fum alb" si ca "Nu a fost usor. Am reusit sa avem candidati comuni ireprosabili".Liberalii s-au reunit, sambata, de la ora 9.00, in sedinta Biroului Politic National al partidului, pentru a valida candidatii la alegerile locale, din 27 septembrie, inclusiv pentru primariile de sector. De la ora 10.00 este programata si o intrunire a Biroului National al USR pentru a aproba candidaturile la locale.De asemenea, Ludovic Orban va sustine sambata declaratii de presa in jurul orei 13.00.