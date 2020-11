Ludovic Orban: Vom optimiza structurile institutiilor publice, mai scapam de unii care nu-si fac treaba

"Daca va fi necesar, vom optimiza structurile institutiilor publice, mai scapam de unii care nu-si fac treaba. Oricum trebuie sa facem simplificare, debirocratizare, digitalizare, oricum trebuie sa face un audit, o evaluare a institutiilor publice si, in mod evident, e posibil sa fie redus numarul de angajati in sectorul public" a declarat prim-ministrul, precizand ca sunt in pericol cei obisnuiti sa se faca ca muncesc.Prezent duminica seara, intr-o emisiune la Romania Tv, prim-ministrul Ludovic Orban a reafirmat ca Guvernul nu isi propune sa scada salariile, ci sa creasca veniturile romanilor "pe baze economice realiste". In momentul in care i s-a atras atentia asupra deficitului bugetar, Ludovic Orban a afirmat ca acest deficit bugetar trebuie privit si in contextul situatiei financiare de la care a pornit Romania."Romania a plecat de la un deficit mostenit de 4,6%. Deficitul de 9,1 trebuie privit si in dinamica lui, este un deficit pe care l-ai pastrat din anul anterior. Alte tari se duc la deficite mai mari in conditiile in care nu aveau deficit. La noi, cresterea deficitului este mai mica decat cresterea deficitului in alte tari europene. Inclusiv dinamica Produsului Intern Brut raportat la media europeana ne plaseaza cu 2,4% PIB intr-o situatie mai buna decat media europeana. In Romania, de exemplu, a crescut salariul mediu net", a afirmat premierul Ludovic Orban.El spune ca "exista o tendinta de revenire" a economiei, in conditiile in care cinci luni consecutiv se constata o crestere industriala si patru luni consecutiv au crescut incasarile la buget."Nu exista taiere, daca va fi necesar, vom optimiza structurile institutiilor publice, mai scapam de unii care nu-si fac treaba. Oricum trebuie sa facem simplificare, debirocratizare, digitalizare, oricum trebuie sa facem un audit, o evaluare a institutiilor publice si, in mod evident, e posibil sa fie redus numarul de angajati in sectorul public. Dar sa stea linistit orice angajat dintr-o institutie publica care-si face treaba, nu e in pericol. Sunt in pericol unii care au fost obisnuiti sa se faca ca muncesc, nu cei care-si fac treaba. In rest, obiectivul nostru este sa crestem veniturile oamenilor. De aia dorim o crestere economica cat mai rapida", a adaugat prim-ministrul.CITESTE SI: