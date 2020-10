Ministrul Apararii Nicolae Ciuca s-a inscris in PNL. Orban: "Personal, il voi propune candidat pentru Senat"

Orban spune ca este onorat de decizia lui Ciuca si ca il va propune "personal" drept candidat pentru un mandat de senator."Domnul ministru Ciuca este coleg cu noi, a lat decizia de a veni alaturi de noi in PNL . Este o onoare pentru mine ca domnul ministru Ciuca a decis sa faca acest pas de implicare. Domnul Ciuca si-a servit tara si pana acum si isi va servi tara si de acum incolo. Va fi candidat la Parlament. Personal, ca presedinte as partidului, il voi propune candidat pentru Senat ", a declarat duminica dupa amiaza presedintele PNL ; prim-ministrul Ludovic Orban.Liderul PNL a precizat ca in Biroul Politic National se va decizie care este organizatia pe listele careia va candida ministrul Apararii.Intrebat despre candidaturile unor membri ai Executivului, Orban a explicat ca la intocmirea listelor s-a tinut cont de unele criterii, intre care rezultatele de la alegerile locale,"Exista o ierarhizare a listelor, facuta dupa anumite criterii. Doamna ministru Anisie este presedintele PNL Sector 2, iar la Bucuresti am tinut cont de niste criterii legate de rezultatele obtinute de organizatii, iar doamna ministru Anisie este pe loc eligibil" a afirmat liderul PNL.Acesta a evitat sa precizeze daca fostul ministru Viorel Ilie va candida pe listele de la Bacau, explicand ca partidul va face publice listele de candidati dupa ce acestea vor fi finalizate.In ceea ce priveste modul de intocmire a listelor de candidati in filialele judetene, Ludovic Orban a aratat ca acestea sunt intocmite prin decizia forurilor statutare judetene."Ultima procedura statutara privitoare la liste este procedura de validare a listelor in Biroul Politic National" a aratat Ludovic Orban.