Orban anunta ca PNL isi propune cresterea varstei de pensionare a politistilor si magistratilor

Ludovic Orban a anuntat ca, atunci cand PNL va ajunge la guvernare, va propune cresterea varstei de pensionare a politistilor si magistratilor, precizand ca oameni care au putere de munca se pensioneaz la varste de 41 de ani, uneori chiar 39 de ani, si acest lucru nu ar trebui sa se intample.

"In ceea ce priveste varsta de pensionare, trebuie schimbata aceasta situatie. Se pensioneaza oameni activi la varsta de 41, 45 de ani, de 39 din propunerile care au fost formulate. In ceea ce priveste pe politisti cu siguranta trebuie crescuta varsta de pensionare. Si la magistrati, fara discutie. Deci, in general, unde exista niste categorii privilegiate, care au dreptul atat timp cat sunt activi si au putere de munca sa fie activi, trebuie sa fie activi.

Nu trebuie sa beneficieze de conditii de pensionare speciala. In timp ce un om care lucreaza pe pensie de contributivitate se pensioneaza la 65 de ani, aceste categorii s-au pensionat dupa o lege care a fost data de majoritatea PSD", a declarat Ludovic Orban, joi seara, la Romania Tv.

Liderul PNL a adaugat ca PSD a modificat legea care permite cadrelor din politie sa se pensioneze mai devreme, ceea ce a dus la un hiatus si la mii de posturi vacante.

"Dupa modificarea ei s-a permis tuturor acestor cadre sa iasa din Politie. S-a creat un hiatus. La ora actuala exista mii de functii vacante. Nu numai ca s-au creat mii de functii vacante, dar inlocuirea lor s-a facut in general cu proaspat absolventi. In general, cand ii introduci in misiuni, trebuie sa fie in echipe mixte, cu oameni care au experienta, care cunosc procedurile, in functie de fiecare situatie.

Nu mai vorbesc ca trebuie sa ai pregatire fizica, de faptul ca trebuie sa iti mentii pregatirea fizica, sa cunosti toate procedurile. Aceasta testare a politistilor, a jandarmilor, pompierilor trebuie sa fie permanenta", a conchis Orban.