Premierul Orban, despre decizia CCR in privinta motiunii de cenzura: Nu este nici in favoarea, nici in defavoarea PNL sau a Guvernului

"Noua nu ne e frica, daca PSD -ul vrea sa continue procedura, s-o continue, ii asteptam. Pana una-alta, le readuc aminte ca nici macar n-au fost in stare sa asigure cvorumul", a afirmat Orban.Orban a afirmat, raspunzand unei intrebari, ca membrii Curtii Constitutionale nu au respins sesizarea Guvernului, ci au considerat ca nu e conflict juridic, pentru a nu se pronunta pe fond."Hai sa nu ne facem ca nu intelegem despre ce e vorba", a declarat el.Intrebat daca in opinia PNL se poate reluat votul pe motiune , Orban a spus: "Punctul nostru de vedere l-am exprimat de atunci, din punctul nostru de vedere este neconstitutional sa depui motiune de cenzura in vacanta parlamentara. Ca sa nu mai spun, intr-o sesiune extraordinara depui motiune, in alta sesiune extraordinara vrei sa dezbati motiunea, iar acum ar fi culmea sa se mai... Noua nu ne e frica, daca PSD-ul vrea sa continue procedura, s-o continue, ii asteptam. Pana una-alta, le readuc aminte ca nici macar n-au fost in stare sa asigure cvorumul".Orban a mentionat ca asteapta o comunicare oficiala a CCR privind decizia luata."Din informatiile care au razbatut de la Curtea Constitutionala, ei considera ca nu exista conflict juridic, adica nu s-au pronuntat pe fond. (...) Nu este o decizie nici in favoarea, nici in defavoarea PNL sau a Guvernului, este o decizie ca ei au considerat ca nu e conflict ca sa nu se pronunte pe fond", a sustinut premierul.Curtea Constitutionala a decis ca nu exista conflict juridic Guvern - Parlament pe tema motiunii de cenzura initiata de PSD in sesiunea extraordinara, dar care nu a fost dezbatuta din lipsa de cvorum.