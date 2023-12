Orban: Deplang situatia in care se afla azi Tariceanu, anume aceea de sluga a PSD

Liberalul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca deplange situatia in care se afla Calin Popescu-Tariceanu, "aceea de sluga a PSD", spunand ca liderul ALDE nu mai are nicio legatura cu liberalismul si este de fapt o "ordonanta a lui Dragnea".

"Din pacate pentru domnul Popescu-Tariceanu nu pot decat sa spun ca deplang astazi situatia in care se gaseste, si anume aceea de sluga a PSD. Dupa parerea mea, domnul Tariceanu astazi nu mai are nicio legatura cu liberalismul, este o ordonanta (in vechea armata - Soldat atasat pe langa un ofiter pentru servicii personale, n.red.) a lui Dragnea", a afirmat, Ludovic Orban, intrebat, la Galati, intr-o conferinta de presa, daca are in vedere readucerea liberalilor din ALDE in PNL, in contextul in care a vorbit despre recastigarea electoratului pierdut de catre PNL.

Aflat in campanie interna pentru functia de presedinte al PNL, Ludovic Orban a declarat ca in calitate de lider al formatiunii va "pune umarul la recastigarea electoratului" pierdut in ultimii doi ani de PNL.

"Candidez la functia de presedinte al PNL pentru a conferi Partidului National Liberal caracter si identitate, forta si credibilitate. Candidez pentru ca astazi PNL are nevoie in fruntea sa de oamenii cei mai cunoscuti, de oamenii care se bucura de cea mai mare incredere, atat in partid cat si in afara partidului. Candidez pentru ca stiu ca pot sa pun umarul la recredibilizarea partidului, la relansarea PNL, la recastigarea electoratului pierdut in ultimii doi ani de zile astfel incat PNL sa redevina forta politica de dreapta care sa aiba capacitatea de a castiga orice tip de alegeri care vor urma", a afirmat Orban.

El a precizat ca pana acum s-a mai inscris in cursa pentru functia de presedinte al PNL si Catalin Predoiu.

Ludovic Orban s-a intalnit, vineri, la Galati, cu alesi ai PNL din teritoriu in cadrul actiunilor sale de campanie interna, o intalnire similara urmand sa aiba loc, vineri dupa-amiaza, si in municipiul Tecuci.

Filiala de la Galati este cea de-a saptea vizitata de Ludovic Orban, care are in plan sa ajunga de minimum doua ori in fiecare organizatie judeteana pana la Congresul National al PNL programat pe 17 iunie 2017.

