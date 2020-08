Orban, despre candidatura lui Dan Cristian Popescu la Primaria Sectorul 2, sustinut de PSD: "Va pierde toata increderea pe care o avea in randul electoratului de dreapta"

"Noi nu am discutat la Bucuresti cand am discutat cu partenerii USR -PLUS despre persoane. Am discutat despre coordonatele generale ale unei intelegeri de sustinere a unor proiecte benefice pentru bucuresteni, am discutat despre unirea fortelor pentru a scapa Bucurestiul de PSD si s-a ajuns la aceasta formula de candidati, adica il sprijinim pe Nicusor Dan la Primaria Capitalei si cei sase candidati la primariile de sector.Decizia luata de domnul Popescu e o decizie care il va face sa piarda toata increderea pe care o avea din partea electoratului de dreapta din Sectorul 2 si, dupa parerea mea, e o decizie gresita", a declarat Ludovic Orban, la sediul PNL.Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea , a anuntat, sambata, candidatii sustinuti pentru primariile de sector, respectiv Daniel Tudorache (Sectorul 1), Cristian Popescu (Sectorul 2), Aurelian Badulescu (Sectorul 3), Daniel Baluta (Sectorul 4), Daniel Florea (Sectorul 5) si Gabriel Mutu (Sectorul 6). Firea anunta ca saptamana viitoare vor fi depuse candidaturile, iar ea se va lupta cu candidatul "partidelor de dreapta unite".Viceprimarul PNL de la Sectorul 2 Dan Cristian Popescu a anuntat joi ca va candida independent la Primaria Sectorului 2, dupa ce USR s-a opus candidaturii liberalului. In cursul aceleiasi zile, Dan Cristian Popescu a avut o intalnire cu Gabriela Firea. Primarul general al Capitalei a precizat, pe Facebook , ca acesta i-a prezentat proiectele si planurile pe care le are pentru modernizarea si dezvoltarea sectorului.