Orban, despre perioada din 1997 in care a participat la interviuri pentru a se angaja: Am depus 70 de CV-uri, am fost la 29 de interviuri si abia la al 30-lea am fost angajat

Intrebat, la Realitatea Plus, despre persoanele asistate social, Orban a explicat ca formarea continua este foarte importanta si trebuie sa existe programe de recalificare astfel incat oamenii sa se poata reorienta daca nu isi mai gasesc loc de munca avand o anumita meserie.El a povestit despre o perioada in care si el a mers la mai multe interviuri pentru a se angaja, in 1997."Eu am avut o perioada in care m-am ambitionat sa imi caut loc de munca ducandu-ma la interviuri. Am depus 70 de CV-uri, am fost la 29 de interviuri si abia la al 30-lea am fost angajat. Dar la fiecare interviu am inteles: n-aveam carnet de conducere, mi-am luat carnet de conducere, nu stapaneam foarte bine limba engleza, am urmat doua module de limba engleza, ca sa-mi imbunatatesc rezultatele in limba engleza, competente digitale, am urmat efectiv cursuri ca sa-mi cresc competentele digitale, si pe masura ce ma duceam eram mai bine pregatit si imi dadeam seama ca ma incadrez mai bine in criteriile de evaluare si pana la urma am ocupat locul pe bune, in urma unui concurs, si a fost si un loc de munca pe care l-am apreciat foarte mult pentru ca atunci cand stii ca cineva te angajeaza pentru ca esti bun, pentru calitatile tale si nu pentru relatii, chiar produce satisfactie", a relatat Orban.El a spus ca oamenilor trebuie sa li se ofere ocazia sa obtina competente in meserii care sunt cautate."Pe de alta parte, daca cineva primeste o oferta de munca care este pe profilul lui si el refuza locul de munca, parerea mea e ca nu mai trebuie sa-i dai ajutor social. De altfel, noi si am avut un proiect de lege in acest sens pentru ca, slava Domnului, o sa fie de munca in Romania in perioada urmatoare de... literalmente o sa avem nevoie de fiecare om care poate sa munceasca.Foarte multi dintre beneficiarii ajutorului social au devenit asa un soi de grup de sustinere al primarilor, in special in zone mai sarace, in zone rurale, si primarii n-au avut niciun fel de interes, in special primarii PSD , pentru a schimba aceste lucruri, pentru a-i determina pe oameni sa munceasca, sa-si gaseasca un loc de munca. Pai in agricultura foarte multi se plangeau ca nu gasesc zilieri, efectiv, desi erau 200 de persoane asistati social (...) Una este sa ai grija de oameni care se afla intr-o situatie dificila, este normal,este uman, este firesc, dar pe de alta parte un om care n-are nevoie de ajutor, sunt zdrahoni care au putere de munca, care pot sa mute muntii din loc si care beneficiaza de ajutor social. Unii dintre ei se duc cu masina sa-si ia ajutorul social, chestiunile astea nu pot fi tolerate. A incuraja lenea nu este normal", a sustinut Orban.