Orban l-a sunat pe Iohannis: Simt nevoia sa port o discutie, dar nu ma duc sa-i cer sprijinul

Candidatul PNL la Primaria Capitalei, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca l-a sunat pe presedintele Klaus Iohannis dupa ce a fost desemnat candidat, precizand insa ca nu-i va cere sprijinul presedintelui pentru ca bucurestenii trebuie sa decida singuri cine va fi primarul Capitalei.

"L-am sunat eu dupa decizia de desemnare a candidaturii mele. Simt nevoia sa port o discutie cu presedintele si voi purta aceasta discutie. (...) Nu ma duc la Klaus Iohannis sa-i cer sprijinul, este presedintele Romaniei, este implicat intr-un proiect extrem de important pentru Romania, cred ca bucurestenii trebuie sa decida ei cine va fi primarul Capitalei", a declarat Ludovic Orban, la Realitatea TV.

La sfarsitul anului trecut, presedintele Klaus Iohannis s-a afisat alaturi de Cristian Busoi, chiar inainte ca acesta sa fie nominalizat drept candidat al PNL la Primaria Capitalei de catre organizatia Bucuresti.

De asemenea, candidatul PNL la Primaria Capitalei Ludovic Orban a declarat marti ca fostul presedinte Traian Basescu este cel mai bun primar pe care l-a avut Bucurestiul, afirmand, insa, ca in contextul actual nu are nicio sansa sa castige Primaria Generala, candidatura sa fiind un calcul in favoarea PSD.

"Nu stiu daca (Traian Basescu-n.red.) va intra (in competitia electorala-n.red.). Ca fost presedinte sa candidezi la Primaria Capialei stiind ca nu ai nici un fel de sansa mi se pare complet sub demnitatea pozitiei pe care ai ocupat-o si nu ar arata decat ca in spatele unei candidaturi atat de disperate sta un calcul care nu face bine decat PSD", a declarat Ludovic Orban, la Realitatea TV, solicitat sa comenteze o posibila candidatura a lui Traian Basescu la Primaria Capitalei.

Ludovic Orban a afirmat, insa, ca Traian Basescu este cel mai bun primar pe care l-a avut Capitala, afirmand ca in timpul mandatului sau a incercat "sa puna in practica un program coerent".

"Dupa parerea mea singurul care a incercat sa puna in practica un program coerent a fost Traian Basescu. Va spun sincer, nu ma refer la Traian Basescu ca presedinte al Romaniei. Ca om care a incercat sa puna in practica un program cat de cat coerent", a spus Orban, intrebat cine crede ca a fost cel mai bun primar general, in ultimii 26 de ani.

