Orban nu exclude posibilitatea unui viceprimar PNL

Ludovic Orban a precizat vineri ca nu exclude posibilitatea ca PNL sa ocupe un post de viceprimar, insa a adaugat ca acest lucru este dificil in conditiile in care PD-L se va opune.

"Nu excludem (posibilitatea ca PNL sa obtina un post de viceprimar - n.red.) in functie de cum este configuratia CGMB, dar nu este obiectivul principal pe care-l avem. Obiectivul principal este ca reprezentantii nostri sa participe alaturi de Primarul General la o guvernare reala a Bucurestiului", a afirmat Orban, informeaza NewsIn.

"Suntem dispusi sa participam la orice negocieri politice pentru crearea unei majoritati confortabile pentru guvernarea Bucurestiului", a mai afirmat liderul PNL, mentionand ca a avut o discutie cu Sorin Oprescu, in cadrul careia nu a discutat despre un post de viceprimar pentru liberali.

Presedintele PNL Bucuresti s-a aratat convins ca Sorin Oprescu s-ar simti mult mai confortabil cu un viceprimar liberal, deoarece PNL este un partid orientat spre "construire, negociere", care a intrat mai putin in "clinciuri politice si scandaluri".

Pe de alta parte, Orban a precizat ca-i vine greu sa creada ca PD-L, care, in opinia sa, este interesat sa-si apere membrii din structurile Primariei, va gandi "spre binele Bucurestiului".

Orban a precizat ca a avut o intalnire cu Primarul General Sorin Oprescu in cadrul careia a discutat faptul ca reprezentantii PNL in Consiliu vor pune la dispozitie proiectele din programul sau pentru Bucuresti si vor sustine orice fel de propuneri care sunt "in armonie" cu acest program.

Ludovic Orban a mai mentionat ca a vorbit cu Primarul General despre proiectele ministerului Transporturilor pentru Bucuresti si au stabilit un mecanism de consultare periodica.

"Plecam pe premiza sa asiguram functionalitatea autoritatilor locale, iar la nivel guvernamental vom sprijini toate eforturile care vin spre binele Capitalei", a subliniat presedintele PNL Bucuresti.

Noul edil sef al Capitalei, Sorin Oprescu, a declarat, vineri, in prima zi de munca la conducerea municipalitatii, ca i-a propus lui Adriean Videanu ca unul dintre cei doi viceprimari sa fie un reprezentant al PNL, pentru "mai multa legitimitate vizavi de ce au dorit bucurestenii, prin votul lor".

