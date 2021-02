Orban: Nu mai avem de ce sa amanam modificarea Legii privind statutul parlamentarilor si sa punem punct pensiilor speciale

"In conditiile in care se respecta toate prevederile regulamentare le introducem pe primul plen in care este posibil din punct de vedere al sedintelor comune. (...) Comisia de statut este oricum constituita, dar din punctul meu de vedere cel putin pe doua proiecte legislative de modificare a Legii privind statutul deputatilor si senatorilor exista posibilitatea introducerii pe ordinea de zi a plenului, intrucat termenele de depunere a rapoartelor pe cele doua proiecte legislative au fost depasite cu mult", a declarat Orban la Parlament.El a aratat ca in contextul in care majoritatea formatiunilor politice sustin acest lucru, pensiile speciale pentru parlamentari trebuie eliminate intr-un termen cat mai scurt."Obiectivul nostru este sa facem ceea ce este la indemana noastra. Pensiile speciale pentru parlamentari au fost introduse in special de PSD prin modificarea Legii privind statutul deputatilor si senatorilor. PNL a fost singurul partid care a votat impotriva introducerii pensiilor speciale pentru parlamentari si am avut aceasta pozitie de-a lungul ultimilor ani, comuna, atata timp cat la ora actuala aproape toate formatiunile politice sustin acest lucru care este drept, corect, fair play fata de cetateni, eu cred ca nu mai avem de ce sa amanam adoptarea acestor modificari la Legea privind statutul deputatilor si senatorilor si sa punem punct acestor pensii speciale pentru parlamentari intr-un termen cat mai scurt", a afirmat Orban El a raspuns ca urmeaza sa fie eliminate pensiile speciale si pentru alte categorii, printr-un proiect de lege