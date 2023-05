Orban: Premierul lui Basescu nu trebuie sa fie unul care sa joace sah in Cismigiu

Presedintele Traian Basescu nu poate sa desemneze un premier de pe strada, asa cum ar vrea, pentru ca astfel nu o sa formeze Guvernul ci colegii de sah din Cismigiu sau din Herastrau, a declarat, marti, vicepresedintele PNL Ludovic Orban.

"Basescu nu poate sa desemneze un premier de pe strada. Trebuie negociata o majoritate guvernamentala. Degeaba se chinuie premierul sa formeze Guvernul pentru ca o sa-l formeze cu colegii lui cu care joaca sah in Cismigiu sau in Herastrau", a explicat Orban la Antena 3.

"Presedintele nu poate sa desemneze un prim ministru de pe strada asa cum doreste el. E normal pentru ca se sustine un anumit punct de vedere, daca se va forma o majoritate parlamentara.

Daca presedintele nu va tine cont de aceasta majoritate si nu se bazeaza pe negocierile prealabile e un exercitiu prin care ne face sa desemnam un premier care nu va trece prin Parlament", a declarat Orban.

Videanu ii contesta lui Orban cei sapte ani de-acasa

Enervat ca vicepresedintele PNL Ludovic Orban s-a referit nu o data "intr-un mod necuviincios" la seful statului - "Basescu", prim-vicepresedintele PD-L Adriean Videanu i-a contestat cei sapte ani de-acasa.

"Eu, cand vorbesc de domnul Geoana, spun domnul Geoana, cand vorbesc de domnul Tariceanu spun domnul Taricenu. Domnul Orban cand vorbeste de seful statului spune "Basescu". E vorba de cei sapte ani de acasa", a criticat Videanu.

Ca sa arate ca a inteles, Ludovic Orban, ironic, s-a referit din nou la seful statului cu "Basescu": "Basescu trebuie sa se consulte cu partidele (pentru desemnarea viitorului ministru n.red.)".

Despre rezultatul alegerilor, Videanu sustine ca in contextul votului uninominal, catigator este partidul cu cele mai multe mandate in Parlament si anume PD-L, desi cele mai multe voturi le-a obtinut Alianta PSD-PC.

"Noi am castigat. Cert este ca, fara dubiu, castigatorul alegerilor este cel care are cele mai multe mandate in Parlament", a explicat Videanu.

Lui Ponta ii pare rau de Predoiu

Cu aerul unui invingator, Victor Ponta si-a exprimat parerea de rau ca ministrul Justitiei a candidat si, mai ales, ca a candidat in mediul rural.

"De Catalin Predoiu imi pare rau ca a acceptat sa candideze. A venit in Guvern, a spalat un pic imaginea dupa Chiuariu, si apoi a candidat. Nu trebuia sa candideze in satele din Buzau. Mai bine il puneau sa candideze in Bucuresti. Omi pare rau ca a cazut in capcana aceasta sa se duca intr-o zona rurala", a declarat Ponta.

Potrivit unor surse din BEC, la Camera Deputatilor PD-L va obtine 115 mandate, Alianta PSD+PC - 114, in timp ce PNL va avea 65 de mandate de deputat si UDMR - 22.

La Senat, clasamentul este condus tot de PD-L care va avea 51 de mandate, pe locul doi se va situa Alianta PSD+PC cu 49 de mandate, PNL va ocupa 28 de fotolii de senator, iar UDMR 9.