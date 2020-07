Orban, replica pentru Ciolacu care a acuzat PNL ca a copiat de la PSD masuri din planul relansare a economiei: "Bat campii. Vorbesc ca sa se afle in treaba"

"Bat campii. Habar nu aveau. Nici macar nu le-au trecut prin cap masuri economice. IMM Invest. De ce nu au aplicat in trei ani de guvernare IMM Invest, schema de garantare de imprumuturi pentru IMM? Deja sunt peste 10.000 de IMM-uri care au beneficiat si plafonul depaseste 10 miliarde. Vom creste plafonul probabil la 20 de miliarde si probabil si mai mult. Am regandit schema de ajutor de stat pentru investitiile green field, care nici nu le-a trecut prin cap sau schema de garantare a ajutorului comercial", a afirmat Ludovic Orban, miercuri la TVR, intrebat cum comenteaza acuzatiile lui Marcel Ciolacu.Liderul PNL a mai spus ca deputatul USR Claudiu Nasui "habar n-are" cand spune ca Fondul de Investitii conceput de Guvern in programul de relansare economic seamana cu cel gandit de Darius Valcov."S-a referit un coleg la Fondul de Investitii, asemuindu-l cu Fondul lui Valcov. Ala nu a citit. Habar n-are. Fondul de Investitii, care fusese lansat public de PSD, era unul care punea ca gaj toate actiunile detinute de stat la companiile profitabile din Romania, permitand practic preluarea ostila a actiunilor de la aceste companii", a explicat Orban.Acesta l-a sfatuit pe parlamentarul USR mai intai sa citeasca si apoi sa faca afirmatii publice."Noi nu avem nicio legatura, prin acest Fond de Investitii pe care il realizam cu mecanismul pe care l-a gandit Valcov. Fondul de Investitii se realizeaza cu un capital initial al statului. Fondul de Investitii nu intra decat in private equity. Ce inseamna? Deci Fondul de Investitii urmareste companiile. Daca o companie vrea sa faca o investitie si managementul Fondului de Investitii considera ca valoarea actiunilor companiei respective va creste, cumpara un pachet de actiuni, 30% de actiuni din valoarea companiei respective si le vinde dupa realizarea investitiei, cresterea valorii actiunilor. Acesta e sistemul de private equity. Habar nu au. Vorbesc ca sa se afle in treaba. Ii sfatuiesc sa citeasca si apoi sa vorbeasca. Noi am luat ca model Fondul de Investitii din Franta", a precizat Orban.Reactia premierului vine in contextul in care liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat ca evenimentul de miercuri al PNL privind noul program de relansare economica este marcat de discursuri "triste si goale. Presedintele Camerei Deputatilor a mai acuzat ca parte din program a fost copiata de la social-democrati, iar liberalii nu inteleg nici macar ce au copiat. Ciolacu precizeaza ca PNL doar comemoreaza economia, iar acum lumea asista la un parastas.De asemenea, Claudiu Nasui, presedintele USR Bucuresti, a spus ca planul de relansare anuntat de Guvern este "o salata plina cu scheme de subventii din banii contribuabililor, combinata cu vesnica ciorba reincalzita a investitiilor in prag de alegeri". Deputatul USR mai sustine ca "se reia chiar si ideea esuata a domnilor Dragnea si Valcov a unui fond suveran de investitii".