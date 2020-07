PNL da ultimatum USR. Termenul stabilit de liberali pentru validarea candidaturilor in Capitala

Anuntul a fost facut de Orban in dimineata zilei de luni, 27 iulie, dupa o sedinta a conducerii PNL . Liderul PNL a mai spus ca tot pentru 1 august este stabilit si un ultimatum pentru USR , in ceea ce priveste stabilirea candidatilor la primariile din Bucuresti."Am decis sa convocam Biroul Politic National sambata dimineata, pentru a definitiva toate candidaturile. Pana sambata fiecare filiala judeteana are obligatia de a definitiva candidaturile la toate primariile din judet. BPN valideaza candidaturile pentru consiliile judetene si pentru primariile municipiilor resedinta de judet", a afirmat Orban.Alegerile locale sunt programate in 27 septembrie, iar din 20 iulie a inceput strangerea semnaturilor de sustinere a candidaturilor.Conform lui Ludovic Orban, pe durata campaniei electorale, candidatii si voluntarii vor avea un ghid destinat prevenirii raspandirii noului coronavirus."De asemenea, am luat decizia de a pregati un ghid pentru toti candidatii si voluntarii nostri in cadrul campaniei, un ghid de organizare a activitatilor de campanie care sa reduca riscul de raspandire a virusului, adica obligatia pentru fiecare voluntar de a purta masca, de a nu actiona in grupuri mai mari de trei, patru persoane, de a avea dezinfectant la ei", a mentionat el.