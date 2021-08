Cum se duce lupta pentru șefia PNL pe Facebook. Mesaje virulente și acuzații dure: „Nu realizați că sunteți rușinea partidului?”

Cine câștigă în online

Sure liberale au explicat pentrucă, atât în tabăra Ludovic Orban , cât și în tabăra lui Florin Cîțu, au fost gândite strategii și în mediul online, acolo unde cele două tabere se duelează, de multe ori în spatele unor conturi false.„Sunt mulți care nu au curajul să îl critice la vedere pe unul sau pe altul și preferă să se ascundă în spatele unor conturi false. Sunt multe conturi de acest fel. Dacă vă uitați la comentariile celor doi (n.r – Ludovic Orban și Florin Cîțu) veți vedea multe conturi false, făcute cu puțin timp în urmă care îi critică sau felicită în comparație cu celălalt. Sunt oameni care nu au curajul să își arate fața. Inițial, nici Orban și nici Cîțu nu se gândeau că lucrurile vor ajunge atât de departe, dar uite că politica e surprinzătoare și necesită cumva schimbare de plan.Se merge foarte mult în această campanie pe propagarea mesajelor pe platformele de socializare ceea ce nu prea s-a întâmplat la ultimele competiții. Din acest punct de vedere putem spune că avem chiar o premier ă”, au explicat surse liberale pentruAtât Ludovic Orban, cât și Florin Cîțu se luptă zilnic în mediul online să își păstreze fideli susținători. Cele mai recente mesaje ale celor doi nu sunt lipsite, însă, și de critici virulente din partea internauților. La ultima postare a lui Florin Cîțu, Maria Madalina Turza, consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului a atras atenția asupra criticilor din ce în ce mai virulente pe care le primește Florin Cîțu susținând că „este halucinant la ce cote de dezumanizare” s-a ajuns.„#Solidaritate. Adică ce ne face oameni, civilizați, parte a familiei europene. Mi se pare halucinant la ce cote de dezumanizare au ajuns unii dintre noi! Asta a-propos de comentariile de mai sus”, scrie consilierul șefului Executivului.Pe rețele sociale au apărut și grupuri cu susținători ai celor doi. Potrivit verificărilor făcute de Ziare.com, actualul președinte al PNL are 5 grupuri de susținători pe Facebook , așa cum puteți vedea în imaginea de mai jos:Pe grupurile de susținători ai lui Ludovic Orban apar mai multe mesaje critice la adresa lui Florin Cîțu, dar și la adresa lui Klaus Iohannis . „Căldură mare și la Giurgiu... câteva fragmente din puțul gândirii prezidențiale”, este unul dintre mesajele postate pe grupul „Team Orban”.„Voi cei care conduceți județele și vă declarați acum susținerea pentru Cîțu mă întreb cum oare nu realizați că sunteți rușinea PNL?Toți ați primit ceva de la partid , o funcție la judet sau în Parlament, chiar și cei care ați fost aleși, ați candidat sub sigla PNL, nu independent.Voi cu acest gest nu demonstrați că sunteți doar lași, fricoși și profitori indolenți, ci arătați și că sunteți capabili să stați cu gura deschisă să facă acolo pipi cât doresc DNA , serviciile și mult stimatul nostru conducător Iubit. Omul de o inestimabilă valoare care stă pitit la Cotroceni, strofocându-se să ne educe să ne fie frica la fel ca în alte vremi.Scuipatul acesta suculent pe care voi maharii de la județe îl aruncați acum pe fața partidului, cu aberația asta valorică si caracterială numită Cîțu, pe care voiți să îl suiți în fruntea PNL, nu se va șterge din memoria liberalilor prea curând.Căci aici nu este vorba despre a nedreptăți și murdări un om ce v-a condus ca să ajungeți acolo sus, unde puterea v-a luat discernământul și bunul simt.Este îndrăzneala de a umili un partid cu atâta istorie în spatele lui, care v-a dat totul și voi îi întoarceți nimic, acceptând cu capul plecat mutarea pe care v-a transmis-o în plic, tăticu vostru iresponsabil politic.Voi știți sigur că dacă ar vota toți membrii de partid, ștampila s-ar pune apăsat acolo unde scrie Ludovic Orban fără drept de apel.Voi dacă îndrăzniți să credeți că puteți face altfel, în numele nostru vă înșelați amarnic”, este un alt mesaj postat pe același grup.De cealaltă parte, Florin Cîțu beneficiază pe Facebook de 6 grupuri de susținători, cu mult mai puțini membri față de rivalul său la conducerea partidului.Majoritatea postărilor apărute pe aceste grupuri sunt despre anunțurile pe care premierul și Klaus Iohannis le fac, precum și despre schimbările de tabere din partid.Congresul PNL are loc în 25 septembrie iar pentru funcția de președinte al formațiunii politice se luptă Ludovic Orban și Florin Cîțu.