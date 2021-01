Presedintele CJ Cluj, Alin Tise, cere demisia lui Orban: Cum sa reformezi o tara cu un partid nereformat condus de combinagii

Valul de contestatari ai presedintelui PNL continua dupa declaratiile dure facute de prim-vicepresedintele partidului Rares Bogdan . Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj, cel care criticase si in decembrie conducerea partidului a iesit din nou cu un mesaj dur la adresa lui Ludovic Orban "Cascadorii rasului politicNoi va trebui sa demisionam, nu ei!In ultima perioada am vazut ca se discuta mult in PNL despre demisii din functii, se cer capete si se cauta responsabilii ultimelor rezultate la alegeri.Sunt unul dintre cei care am criticat practicile din partid mai demult, mai intai in partid, iar apoi in public.Nu am fost un sustinator politic de-al lui Ludovic Orban, desi, ca sa fiu sincer, mi-a propus sa fac parte din echipa lui in mai multe randuri.Unii dintre cei care acum il critica au acceptat oscioarele aruncate doar ca sa prinda o functie in partid.Eu, de atunci, am vrut o reformare a PNL si am sustinut alta echipa.Ludovic Orban, imi place sa cred, m-a dorit in echipa sa pentru munca si rezultatele activitatii mele. Dar am refuzat.Politic, insa, DA, am multe in a-i reprosa.Dar, stimati colegi reformatori, nu vreau sa inlocuiesc pe cineva cu altcineva doar pentru ca ii vaneaza scaunul de mult timp. Sau pentru ca are costume mai frumoase si este mai tanar.Vreau oameni mai performanti politic in fruntea partidului!In toate functiile.Oameni care s-au batut si au castigat batalii electorale la vot direct in fata cetatenilor.Oameni care s-au validat politic si administrativ de-a lungul timpului, nu oportunisti, povestitori obositi, politicieni de paie, oameni fara caracter.Oameni care au ceva concret de aratat si de spus.Nu oameni pe care nu ii voteaza nici propria lor familie.Nu oameni care stau la vanatoare de scaune si oscioare.Nu ma va putea conduce nimeni, niciodata, inferior politic.Sunt deja de prea multi ani in politica, am muncit enorm si nu mai accept incompetenti si incapabili sa ma conduca.Cum sa reformezi o tara cu un partid nereformat condus de indivizi, unii dintre ei fara valoare politica, combinagii (dar bine orientati in gasca care trebuie sau sustinuti de cine trebuie!)?!Unii se urca in aceste functii, considerand ca le-au adus de acasa, de la mama lor, iar apoi doar cu SMURD-ul mai poti sa ii dai jos.Demisia lui Ludovic Orban nu e destul.Demisia tuturor acelora care au girat prin vot deciziile luate in BPN al PNL se impune.Dar, tocmai pentru ca unii sunt politicieni autentici, nu ma astept ca cineva sa demisioneze sau sa-si recunoasca vreo responsabilitate.Dragi colegi, cred ca noi, cei multi din partid care nu am participat la luarea deciziilor in PNL, suntem responsabili ca i-am lasat sa ne conduca in acest mod.Si tot noi va trebui sa demisionam.Da, ma gandesc!", a scris Alin Tise pe Facebook Alin Tise a criticat in luna decembrie negocierile duse in interiorul partidului pentru diverse portofolii de ministru in guvernul Citu. Tise spunea ca "asistam la Ciolaniada gretoasa, in partid, intre diverse personaje, unele lipsite de valoare politica"."Am tot asteptat ca oamenii cu valoare politica sa fie cei care sa decida in acest partid. Ultimele evenimente din partid mi-au demonstrat, insa, ca astept in zadar. Au confiscat partidul pe persoana fizica. Constat ca oamenii acestia, in aroganta si autosuficienta lor, se joaca de-a v-ati ascunselea acum cu partidul. Din aceste motive am avut scorul electoral pe care l-am avut si nu din cauza masurilor COVID -19 luate, cum incearca sa se scuze toti neperformantii din partid. Spun acum STOP la toti lipsitii de valoare politica si administrativa! Plecati acasa si lasati partidul pe mana celor performanti! (...) Atentie ca ramaneti fara partid, voi cei preocupati de Ciolaniada!", scrie atunci Tise, pe Facebook.Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, l-a criticat pe liderul liberalilor, Ludovic Orban, spunand despre acesta ca a condus partidul de unul singur, fara ca el si alti lideri din teritoriu sa aiba "niciun fel de putere reala in cadrul guvernarii". Europarlamentarul spune ca regreta ca, dupa pierderea alegerilor parlamentare, nu i-a cerut demisia lui Orban de la sefia partidului.CITESTE SI: