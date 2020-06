Prim-vicepresedintele PNL Vrancea sustine Bacalaureatul la 42 de ani: "Am avut nevoie de pregatire"

Ziare.

com

Morosanu se numara printre cei 500 de absolventi din generatiile anterioare inscrisi in judetul Vrancea la sesiunea de Bacalaureat din iunie 2020.Daniel Morosanu a absolvit in anii '90 o scoala profesionala de mecanici auto, iar in urma cu doi ani a absolvit si liceul, la seral, potrivit Adevarul "Iti trebuie o doza de curaj ca sa dai BAC-ul la varsta la care l-am dat eu. Am avut nevoie de pregatire. Am plecat din tara, am muncit in strainate. Am facut o scoala profesionala de mecanici auto, nu liceu. Dupa care am plecat din tara, mi-am facut familie. Am facut liceul la seral, e pentru prima data cand dau BAC-ul, am facut si o postliceala. Nu vad un impediment atat de mare faptul ca nu am facut liceul la momentul respectiv. Desi regretabil, asa am gandit la momentul respectiv. Acum m-am hotarat sa dau si BAC-ul. Nu a fost un impediment in cariera (n.r. - lipsa BAC-ului). Chiar deloc", a declarat Daniel Moroasanu pentru Ziare.com.Daniel Morosanu este prim-vicepresedinte al PNL Vrancea din 2017 si se ocupa de Departamentul de Politici Publice in cadrul filialei judetene. Este considerat unul dintre oamenii de incredere ai ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan , fiind si soferul personal al acestuia cat timp Stefan a fost deputat.