Aflat in izolare, Orban a intrat prin videoconferinta in sedinta BEx a PNL

"Domnul presedinte al PNL , prim-ministru, a intrat astazi prin videoconferinta in cadrul sedintei Biroului Executiv al PNL. (...) Domnul Ludovic Orban a luat decizia precaut fiind sa intre in izolare pana primeste testul in ceea ce priveste negativul sau pozitivul privind COVID. Dar ceea ce este important este ca domnul Ludovic Orban a intrat preventiv in izolare pentru ca nu indeplineste, conform definitiei, conditiile pentru a fi un contact direct.De fiecare data cand ne-am intalnit cu domnul Ludovic Orban purta masca, purta masca si in intalnirile personale si pe care le-am avut, din acest punct de vedere am respectat de fiecare data conditiile astfel incat sa nu existe infectari in cadrul PNL", a mentionat Sighiartau, dupa sedinta Biroului Executiv National al PNL.Premierul Ludovic Orban a solicitat luni dimineata testarea pentru coronavirus, dupa ce una dintre persoanele alaturi de care s-a aflat in acelasi platou de televiziune, in cursul saptamanii trecute, a fost confirmata pozitiv."Premierul nu a manifestat simptome specifice infectarii cu noul coronavirus. Pana la primirea rezultatului, premierul a suspendat intalnirile fizice cu alte persoane", a precizat Guvernul.