Augustin Zegrean, despre hotararea de guvern privind starea de alerta: Suntem intr-un joc absurd

Secretariatului General al Guvernului

Cand starea de alerta se instituie pe cel putin jumatate din unitatile administrativ-teritoriale de pe teritoriul tarii, masura se supune incuviintarii Parlamentului. Parlamentul se pronunta in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, in termen de 5 zile de la data solicitarii de incuviintare. Daca Parlamentul respinge solicitarea de incuviintare, starea de alerta inceteaza de indata.

Ziare.

com

"Stiu ca scrie asa in legea votata saptamana trecuta de Parlament - ca daca starea de alerta acopera intreaga tara sau se refera la mai mult de jumatate din teritoriul tarii, hotararea de guvern trebuie adoptata de Parlament - dar... Asta e prima intrebare", a declaratpentruFostul presedinte al CCR mai spune ca "a doua intrebare care se pune este: ''."Conform Constitutiei, hotararile de guvern se dau pentru punerea in aplicare a legii. Or, acum, daca exista o lege privind starea de alerta, ce sens mai are sa te duci la Parlament cu hotararea de guvern prin care pui in aplicare legea adoptata deja de Parlament? Te duci la Parlament sa iti aprobe ce?Sigur, Guvernul va spune 'Noi suntem nevinovati, asa scrie in lege', dar. Suntem intr-un joc absurd, pentru ca in nicio situatie guvernul nu scrie in hotarari altceva decat ce scrie in lege,Ce rost are toata povestea asta?!", a intrebat retoric Augustin Zegrean.prevede, printre altele, ca:(2) Hotararile se emit pentru organizarea executarii legilor.(...)(4) Hotararile si ordonantele adoptate de Guvern se semneaza de primul-ministru, se contrasemneaza de ministrii care au obligatia punerii lor in executare si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Nepublicarea atrage inexistenta hotararii sau a ordonantei.Pe de alta parte,prevede la articolul 4 urmatoarele:Starea de alerta se instituie de Guvern prin hotarare, la propunerea ministrului afacerilor interne, si nu poate depasi 30 de zile. Starea de alerta poate fi prelungita, pentru motive temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor interne.Starea de alerta se instituie pe intreg teritoriul tarii sau doar pe teritoriul unor unitati administrativ-teritoriale, dupa caz.Parlamentul poate incuviinta masura adoptata de Guvern integral sau cu modificari.Insa,este in vigoare si ea prevede la art. 42 ca:Hotararile prin care se declara, se prelungeste sau inceteaza starea de alerta, precum si cele prin care se stabileste aplicarea unor masuri pe durata starii de alerta, la nivel national sau pe teritoriul mai multor judete, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei(...)Hotararile prevazute la alin. (1) pot fiLa randul eiprevede ca o hotarare de guvern precum cea adoptata astazi poate fi atacata de "", de Avocatul Poporului sau chiar de Ministerul Public.Ramane de vazut daca patronii de restaurante sau terase, care sunt obligati de Guvern sa isi tina afacerile inchise din cauza pandemiei de COVID-19, mai pot ataca in instante hotararea de guvern adoptata azi si daca vor face asta.