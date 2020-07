Autoritatile se pregatesc de intrarea in vigoare a legii carantinei. Vor fi emise decizii de izolare la domiciliu pentru 14 zile

"Ne asiguram ca orice purtator de virus respecta masurile de izolare"

905 de persoane infectate au cerut externarea din spitalele Covid

"Le-am solicitat sa pregateasca bazele de date cu persoanele diagnosticate care s-au externat la cerere din spitale, cu persoanele care sunt, in urma anchetelor epidemiologice, considerate persoane de contact, pentru care sa pregateasca, deja, in avans, (...) deciziile de stabilire a izolarii la domiciliu pe perioada de 14 zile. Practic, le-am solicitat sa se pregateasca pentru momentul intrarii in vigoare (a Legii privind carantina si izolarea -n.r.), adica marti, astfel incat ei deja sa aiba baze de date si pregatite, inclusiv din punct de vedere al sistemelor informatice si al posibilitatii de a emite intr-un timp cat mai rapid decizii", a declarat Ludovic Orban, vineri, la plecarea de la sediul MAI, unde a participat la o videoconferinta cu prefecti si cu sefii institutiilor implicate in batalia cu epidemia de coronavirus Ludovic Orban a explicat ca Legea carantinarii si izolarii dispune masurile si indica autoritatile care decid lucruri care tin de epidemie, respectiv "cine stabileste masurile de izolare, de carantinare, masurile care privesc tratarea pacientilor, fie in spitale, fie in izolare la domiciliu"."Am solicitat Directiilor de Sanatate Publica, cele care vor avea obligatia ca, odata cu intrarea in vigoare a legii, sa dispuna in baza reglementarilor toate masurile de protectie sanitara, sa fie pregatiti sa isi organizeze bazele de date, sa ia toate deciziile care sunt prevazute in lege si in actele normative de ordin secundar pentru a dispune masurile de protectie privitoare la persoanele diagnosticate cu COVID care au iesit din spital si anume deciziile de a asigura tratarea la domiciliu, persoanele care sunt diagnosticate sa intre in evaluarea medicala care este realizata la nivelul spitalelor COVID. In privinta persoanelor care sunt persoane de contact in anchetele epidemiologice, sa dispuna masura izolarii la domiciliu; de asemenea, comandantul actiunii, seful Departamentului de Situatii de Urgenta, sa pregateasca toate masurile si toate deciziile care se impun, evident, tinand cont de prevederile legii. Este foarte important sa ne asiguram ca orice posibil purtator de virus respecta masurile de izolare, respecta masurile prin care este tratat medical si nu pune in pericol sanatatea celorlalti cetateni", a detaliat premierul.Seful Executivului a mai anuntat ca luni va mai avea loc o videoconferinta cu responsabili din Ministerul Sanatatii pentru a pune la punct ultimele detalii, inaintea intrarii in vigoare a legii carantinei.Pana vineri au fost confirmate 35.802 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate, dintre care 22.312 de pacienti vindecati si 2.286 de pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare. Seful DSU, Raed Arafat , a declarat vineri seara ca un total de 905 pacienti asimptomatici au cerut sa fie externati.Senatul, for decizional, a adoptat joi seara proiectul de lege privind carantina si izolarea. Legea a fost trimisa la promulgare.Forma finala a legii privind carantina prevede, printre altele, ca personalul medical poate fi detasat fara concurs si beneficiaza de o plata suplimentara. Izolarea persoanelor bolnave sau purtatoare ale "agentului inalt patogen", dar care nu prezinta simptome, poate fi facuta pentru maxim 48 de ore, insa medicul poate recomanda prelungirea masurii. A fost eliminata complet din lege sintagma "carantina bunurilor", insa au fost introduse reglementari in situatia posibilei infectari a minorilor.Orice persoana poate contesta in instanta actele administrative normative cuprinse in legea carantinei. Solutionarea va fi facuta in maximum 15 zile, iar apelul la decizia primei instantei va fi judecat de un complet format din 5 judecatori de la ICCJ, care se pronunta in termen de 5 zile de la sesizare.