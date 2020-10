Bani de la Guvern pentru reabilitarea a 106 kilometri de retea din sistemul de termoficare al Capitalei

El a admis ca ar mai fi "o singura chestiune de rezovat", si anume daca nu cumva reprezinta ajutor de stat, ceea ce ar contraveni legislatiei europene, dar a dat asigurari ca este un contract ce poate fi semnat si care va demara."Pot sa va spun cu siguranta ca Primaria Capitalei si primarul ales al Municipiului Bucuresti va avea bucuria sa semneze contractul de finatare pentru reabilitare a 106 km de retea primara din cele 946 de km, un contract in valoare de 278 de milioane de euro, un contract in care, sigur, mai avem o singura chestiune de rezolvat, privitor la chestiunea ajutorului de stat, dar este un contract care poate fi semnat si care va demara, iar evident ca are ca rezultat reducerea pierderilor, reducerea pierderilor estimate cu 6%, de la 28,6 la 22,7", a detaliat Ludovic Orban, citat de Digi 24. "Prezenta mea aici este si o garantie a faptului ca in calitate de premier voi sprijini toate proiectele initiate de primarul general ales, Nicusor Dan. Si mai mult decat atat, vom duce la bun sfarsit proiecte care tin de zona guvernamentala, dar care de fapt genereaza beneficii pentru Bucuresti", a spus premierul la ceremonia de investire a lui Nicusor Dan.Pe de alta parte, seful executivului a spus ca asteapta "un audit serios" la Primaria Capitalei, pentru ca datele pe care le are arata ca situatia financiara a Bucurestiului este foarte proasta. "Va invit, domnule primar general, sa spuneti adevarul despre ce gasiti si in acelasi timp va garantez ca veti gasi o mana de ajutor in Guvernul pe care il conduc. Multumesc, spor la treaba si sunt convins ca din acest moment toata lumea trage pentru Bucuresti!" - si-a incheiat Ludovic Orban mesajul rostit la investirea lui Nicusor Dan.