Cand crede Ludovic Orban ca vor avea loc alegerile locale si cele parlamentare

"Dupa evaluarile epidemiologilor, cel mai probabil in iulie - august vom avea o reducere foarte mare a numarului de cazuri, daca respectam toate regulile. Si vad ca romanii sunt seriosi si respecta regulile (...) Din punctul nostru de vedere, cel mai bun moment pentru alegerile locale va fi sfarsitul lunii septembrie - inceputul lunii octombrie", a afirmat premierul la Romania TV.El a explicat ca estimarile privind valul 2 de imbolnaviri sunt pentru perioada 15 octombrie - 1 noiembrie."Alegerile parlamentare trebuie organizate in 6 decembrie cel mai devreme (...) Cea mai probabila data e 6 decembrie, dar va trebui sa vedem cat de puternica va fi epidemia si daca va permite organizarea unei campanii electorale", a adaugat Ludovic Orban.Alegerile locale ar fi trebuit sa aiba loc in luna iunie, insa au fost amanate din cauza epidemiei de COVID-19. Si presedintele PMP, Eugen Tomac, crede ca alegerile locale vor avea loc la sfarsitul lui septembrie, iar cele parlamentare, pe 6 decembrie