Cat de realistic este planul lui Orban de a o revoca pe Weber de la sefia Avocatului Poporului: Are nevoie de majoritate in Parlament

Daca Ludovic Orban si PNL ar vrea sa o revoce din functie pe Renate Weber ar trebui sa-si asigure controlul majoritatii parlamentare.Asa dupa ce premierul Ludovic Orban a criticat, vineri, activitatea lui Renate Weber in fruntea institutiei Avocatului Poporului si a anuntat ca va cere grupurilor parlamentare PNL sa investigheze posibilitatea de a o demite."Voi cere grupurilor parlamentare ale PNL sa investigheze posibilitatea de a o demite pe Renate Weber pentru a numi un Avocat al Poporului care sa actioneze in conformitate cu Constitutia si in interesul cetatenilor romani", a declarat Ludovic Orban.Conform Legii 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, Renate Weber poate fi revocata din functie in anumite situatii.Potrivit Legii 35/1997, care reglementeaza institutia Avocatul Poporului, Renate Weber nu poate fi demisa decat in anumite situatii.In primul rand, trebuie spus ca Avocatul Poporului este numit pe o durata de 5 ani de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna. Mandatul Avocatului Poporului poate fi reinnoit o singura data.Renate Weber a fost numita in aceasta functie in iulie 2019, la propunerea ALDE si fiind sustinuta de PSD.Potrivit Legii 35/1997, mandatul Avocatului Poporului inceteaza inainte de termen in caz de demisie, revocare din functie, incompatibilitate cu alte functii publice sau private, imposibilitate de a-si indeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatata prin examen medical de specialitate, ori in caz de deces Procedura de revocare este insa mai complicate si este nevoie de votul majoritatii deputatilor si senatorilor. In esenta este vorba de un raport comun al comisiilor juridice ale celor doua Camere ale Parlamentului."Revocarea din functie a Avocatului Poporului, ca urmare a incalcarii Constitutiei si a legilor, se face de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti, la propunerea birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor doua Camere ale Parlamentului."Legea 35/1997 stabileste si celelalte cazuri de incetare a mandatului Avocatului Poporului."Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de indeplinire a functiei sau decesul se constata de catre birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, in cel mult 10 zile de la aparitia cauzei care determina incetarea mandatului Avocatului Poporului," se arata in lege.