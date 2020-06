Ce e si ce nu e despre tigarile prim-ministrului si ce treaba are o aniversare la Guvern cu protestele din SUA

Ziare.

De asta nici nu functioneaza strategia de umanizare a politicienilor prinsi in acest cadru, pentru ca nu e vorba nici despre tutun, nici despre whiskey, ci despre ceea ce oamenii percep ca fiind noua agenda sociala: iesirea din criza si recuperarea bunastarii. Fotografia in sine , speculata la maximum, dar cu tehnici ieftine si stravezii de catre PSD si acolitii lui, a facut mai putine probleme decat stratagia depe care au incercat-o liberalii, in esenta umanizarea personajelor politice. Povestea pe care au rostogolit-o este aceea a unui cotidian la care am fi putut lua cu totii parte: o aniversare sarbatorita in conditii zgarcite , un pahar si o tigara, la capatul unei zile de munca dificile.Or, tocmai banalul in care sunt plasati oficialii si conditia "la fel ca toti ceilalti" pe care o pretind in aceasta poveste nu fac parte din arsenalul imagologic al politicianului aflat la putere. Sigur ca toti politicienii sunt si ei oameni, dar cine le contesta umanitatea? Nimeni nu le cere detalii despre viata privata si slabiciunile lor, acelea omenesti la care fac recurs acum, nu intra in contractul cu electoratul.Din contra.A incropi o strategie a umanizarii in acest context nu face decat sa potenteze vulnerabilitatile politice. In regula, spun oamenii, ati gresit, v-ati situat dincolo de lege, tigara era aprinsa in interior, masca la barbie, cum ramane cu criza sociala? Ce ne puteti spune despre scoala? Cum ramane cu Euthyroxul?In loc de aceste raspunsuri, care presupun o strategie de recuperare a agendei si de livrare a solutiilor asteptate - parte a contractului politic cu electoratul- s-a repetat, pana la saturatie, povestea omului Ludovic Orban, care a prins aniversarea in vremuri de distantare sociala si care a pacatuit fumand si band un pahar cu colegii de cabinet. "E asta pacatul cel mai mare?", ne intreaba retoric Guvernul PNL, asteptand raspunsul empatic si un zambet de simpatie: "Cine nu ar fi facut la fel?".Ce au reusit strategii de comunicare ai partidului/Guvernului a fost sa il faca pe prim-ministru partas la zgomot si barfa si sa legitimeze, astfel, o tema ale carei probleme sunt mai putin tigara aprinsa si nepurtarea mastii, cat micimea, caraghioslacul, anectodicul situatiei: masca la barbie a vicepremierului Raluca Turcan, peturile, trabucul fumat cu manusi de unica folosinta, prelungitorul, element tipic de birou optzecist.Daca in prima instanta in fotografie s-a vazut tigara premierului Orban si trabucul ministrului Aurescu, dupa lungile dezbateri personalizate s-a vazut incremenirea in anii 1990, nereformarea, rezistenta la reforma.In tot acest context, faptul ca prim-ministrul a facut un gest public din plata amenzii pentru nerespectarea prevederii de a nu fuma in spatii inchise a avut un usor iz de fronda.In comunicare, o regula fundamentala este plasarea in context si atentia acordata semnificatiilor cu care opereaza publicul vizat. Or, contextul in care a aparut aceasta fotografie nu este cel dat de aniversarea premierului si, ca atare, nu conteaza semnificatiile pe care oamenii le dau unei aniversari la birou.Contextul fotografiei este cel al crizei sociale declansate de pandemie, despre care nu avem inca toate datele si tocmai asta poate fi teren fertil pentru anxietati sociale. In proportii mult mai mari, e ceea ce se intampla si in Statele Unite, unde oamenii au dat semnalul modificarii de agenda, inclusiv pentru politicieni.COVID-19 trece in plan secundar, iar prim-planul e ocupat de probleme sociale si economice.