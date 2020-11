Cearta in mijlocul pietei intre seful cancelariei premierului Orban si presedintele Comisiei juridice din Camera Deputatilor

Cei doi candideaza pe un loc de deputat de Vrancea."Danca: -Va este frica ca se inchide piata? Haideti, spuneti-le oamenilor!"Halici: -Voi sa le spuneti!Danca: -Este scris in hotararea de guvern si in ordonanta de urgenta: in spatiile deschise pietele raman deschise. Spuneti-le oamenilor adevarul. Iesiti si le spuneti minciuni si ii bagati in sperieti.Halici: -Dumneavoastra stiti ce categorie este piata asta, ca e inchisa sau deschisa?Danca: -Este deschisa. Are doar o portiune mica inchisa. Doar portiunea de lactate este inchisa.Halici: -Portiunea de lactate nu este tot o piata care trebuie lasata deschisa? Supermarketul cum este?Danca: -In supermarket sunt spatii mult mai mari, sunt circuite separate pentru intrarea - iesirea cumparatorilor, dezinfectanti, termoscanere, ventilarea aerului. Nu mai mintiti oamenii.Halici: -Voi ati distrus poporul acesta. Ati imprumutat cat a imprumutat PSD in patru ani".Totul s-a derulat sub privirile oamenilor si comerciantilor adunati in jurul lor.Ulterior, Danca a facut o postare pe Facebook in care a tinut sa infirme zvonurile cu privire la inchiderea tuturor pietelor agro-alimentare."Masina de propaganda PSD a speriat lumea ca se inchid toate pietele agro-alimentare. Deputatul Halici le spunea oamenilor ca pietele se vor inchide. I-am cerut sa-m spuna in ce act normativ se prevede asa ceva si a spus ca nu cunoaste exact continutul Hotararii de Guvern. I-am spus sa nu mai minta oamenii, pentru ca pietele din spatiile deschise vor functiona in continuare, nu se vor inchide. La fel va fi si in Vrancea: in nicio localitate din judet nu se inchid pietele care functioneaza in spatii deschise", a precizat Ionel Danca.