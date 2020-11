Primarul din Focsani propune acordarea titlului de cetatean de onoare medicului Ioan Catalin Denciu, ranit in timpul incendiului de la SJU Neamt

"Gandurile noastre se indreapta catre medicul erou focsanean, Dr. Ioan Catalin Denciu, caruia ii uram multa sanatate si forta ca sa treaca peste aceasta incercare. Gestul sau aduce mandrie si onoare intregii noastre comunitati! Totodata, in numele tuturor cetatenilor municipiului Focsani, transmitem sincere condoleante familiilor indoliate! Dumnezeu Sa-i odihneasca in pace!", a afirmat Misaila, printr-un comunicat de presa al Primariei Focsani.Edilul a mai solicitat premierului, ministrului Sanatatii si ministrului Apararii Nationale sa demareze, impreuna cu Institutia Prefectului Judetului Vrancea si Directia de Sanatate Publica Vrancea, controale la spitalele din municipiul Focsani pentru verificarea starii aparaturii medicale."Aceste controale trebuie demarate in regim de urgenta, iar acolo unde este cazul deficientele sa fie remediate imediat! Focsanenii si toti vrancenii care apeleaza la serviciile medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" si Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Popescu", trebuie sa stie ca pot veni in siguranta la spital si mai ales ca se pot intoarce acasa, la cei dragi, in viata!", a completat Misaila.Acesta mai arata ca tragedia de la Piatra Neamt reaminteste, in mod dureros, de ceea ce s-a intamplat acum 5 ani la Bucuresti, "insa trist este faptul ca, dupa incendiul de la Colectiv , guvernantii ne servesc aceleasi vorbe goale, in timp ce romanii mor arsi de vii in spitale ".Premierul Ludovic Orban a decis, la intalnirea de lucru de duminica la Palatul Victoria cu Nelu Tataru Raed Arafat , seful IGSU Dan Paul Iamandi si directorul Inspectiei Sanitare de Stat Mioara Comana, ca echipe mixte ale DSP si IGSU sa inceapa de luni controale "in toate sectiile de terapie intensiva de la nivel national pentru verificarea instalatiilor si a conditiilor de punere in functiune a aparaturii medicale", informeaza Guvernul.Zece pacienti au murit in urma unui incendiu care a izbucnit sambata la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Piatra Neamt. Alte sapte persoane, inclusiv medicul Ioan Catalin Denciu, care a incercat sa salveze bolnavii, au fost ranite. Doctorul a fost transferat la Spitalul Militar Regina Astrid din Bruxelles.