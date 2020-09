Costel Alexe, dupa ce a fost acuzat de plagiat: "E un atac marsav la institutia la care am urmat cursurile doctorale". Reactia premierului Ludovic Orban

Premierul Ludovic Orban a intervenit, spunand ca nu poate decide PSD si niciun jurnalist daca o teza de doctorat este sau nu corecta si ca exista o singura institutie care poate da un asemenea verdict. Dupa aparitia articolului in care Alexe este acuzat de plagiat, PSD ceruse demiterea lui, invocand inclusiv o declaratie a presedintelui Klaus Iohannis referitoare la plagiatori.Potrivit Reporter de Iasi, mai multe pagini din lucrarea de doctorat a lui Costel Alexe, intitulata "Clima si topoclima Municipiului Iasi si a ariei metropolitane" si sustinuta in septembrie 2012, la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, sunt plagiate dintr-un studiu si o carte. Sursele nu apar nici la nici la note de subsol, nici in bibliografie, iar un fragment este preluat cu tot cu o greseala de tehnoredactare.Ministrul Mediului, Costel Alexe, a fost intrebat, joi dupa-amiaza, la Eforie, daca este adevarat ca ar fi plagiat in teza sa de doctorat."Nu as vrea sa stricam o asemenea frumoasa zi cu o non-stire. E campanie electorala, intram in ultima saptamana, iar adversarii politici sau institutiile media aservite adversarilor mei politici se intrec care pe care e mai inventiv. Nu este un plagiat, nu s-a pus nici macar o secunda problema. Din pacate, e un atac marsav la institutia in care au urmat cursurile scolii doctorale, la adresa comisiei de doctorat si a conducatorului meu. Am demonstrat atat in cariera educationala, cat si in cea profesionala transparenta, onesitate si de fiecare data am respectat legea si reglementarile in vigoare. Nu as vrea sa comentez o non-stire pe care o cataloghez din start ca un fals", a declarat Costel Alexe.Intrebat ce parere are despre postarea de pe site-ul PSD,potrivit careia ministrul Mediului ar trebui demis conform unui principiu enuntat de presedintele Klaus Iohannis , Ludovic Orban a raspuns: "Nu cred ca PSD face guvernul liberal si ca atare ceea ce spune PSD nu valoreaza nici cat doua cepe degerate, mai ales dupa comportamentul din ce in ce mai evident care pune PSD in pozitia de dusman al romanilor. Chestiunea legata de tezele de doctorat, exista o singura institutie care are calitatea sa decida daca o teza a fost intocmita conform normelor legale, daca a fost sau nu plagiat. Nu poate decide PSD si nici un jurnalist daca o teza de doctorat este sau nu corecta.Aruncatul cu noroi in campanie este sportul national al PSD si al tuturor jurnalistilor platiti cu bani negri sau cu banii institutiilor publice de catre PSD. Nu imi intemeiez judecatile de valoare pe minciunile gogonate lansate in spatiul public de un PSD din ce in ce mai disperat. Mai important pentru Romania nu sunt aceste mizerii, ci sunt proiectele realizate de Guvern. Toate barfele de colt de strada nu au absolut niciun fel de relevanta pentru viata de zi cu zi a romanilor".Reprezentantii PSD au afirmat, joi, pe Facebook , ca ministrul Mediului, Costel Alexe, trebuie demis imediat, "conform standardului enuntat chiar de presedintele Iohannis"."PSD ii solicita public premierului Orban sa semneze astazi incetarea mandatului acestuia, iar daca seful Guvernului ezita sa faca asta, Klaus Iohannis trebuie sa intervina urgent! Altfel, inseamna ca PNL reevalueaza nu doar coruptia si traseismul, ci si #plagiatul. La guvernare, nici plagiatul nu li se mai pare dureros ca o plaga, ci tinde sa fi devenit obisnuit ca o spaga", au sustinut ei.Ei au invocat si o declaratie a presedintelui Klaus Iohannis, conform careia "daca despre un politician apare discutia ca ar fi plagiat, el pleaca din politica. Sa se retraga daca sunt hoti , fiindca plagiatul este o forma de hotie".