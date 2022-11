Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri, 4 decembrie, ca problemele de pe Tronsonul de autostrada A7 sunt cauzate de o defectiune la un rost, problemele urmand a fi remediate in cel mai scurt timp. Orban a afirmat ca autostrada era gata de dat in circulatie, de aceea s-a si decis deschiderea traficului.

"Nu avem obiceiul sa tinem tronsoanele de infrastructura pe care se poate da drumul la circulatie ca muzeu", a afirmat premierul.

Ludovic Orban a fost intrebat, vineri, despre problemele aparute pe Tronsonul de autostrada A7 si a afirmat: "E o defectiune la un rost care va fi remediata in cel mai scurt timp".

Intrebat de ce a fost deschisa circulatiei autostrada, daca nu era gata, premierul a precizat: "A fost gata de dat in circulatie, nu avem obiceiul sa tinem tronsoanele de infrastructura pe care se poate da drumul la circulatie ca muzeu. Din punct de vedere al darii in circulatie, decizia de dare in circulatie a fost corecta".

Premierul a reafirmat ca remedierea se va face imediat, iar responsabilul de lucrare va despagubi soferii care au suferit defectiuni.

Un rost nefinisat de pe varianta ocolitoare a Bacaului, inaugurata miercuri de presedintele Klaus Iohannis si de premierul Ludovic Orban, a provocat probleme soferilor, care au solicitat interventia echipelor mobile de vulcanizare dupa ce si-au stricat rotile autovehiculelor in groapa din asfalt. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere precizeaza ca este vorba despre o eroare de fabricatie, remediata de constructor si ca au fost instituite restrictii de viteza.