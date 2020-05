Desi sunt deja obligatorii, mastile gratuite promise de Guvern se lasa asteptate. Orban: Parlamentul ne-a complicat existenta

Ziare.

"Ne-a complicat existenta Parlamentul si distribuirea de masti catre persoanele vulnerabile a fost complicata, fiind madatat Guvernul, prin Ministerul Sanatatii", a inceput Orban, moment in care ministrul Sanatatii Nelu Tataru a anuntat ca trece pe lista suplimentara a ordinii de zi si o ordonanta de urgenta privind acordarea, prin institutia pe care o conduce, a necesarului de masti.Orban a precizat ca la achizitie masca trebuie sa fie pana in 2 lei si ca sunt aproximativ 1,1 milioane de beneficiari, cerand Ministerului Muncii sa se asigure ca nu va fi lasata pe dinafara nicio categorie vulnerabila."Sigur ca ne-au complicat existenta (parlamentarii, n.red.)", a reluat Orban acuzele, aratand ca acum procedura e mult ingreunata."Adminstratiile locale transmit catre DSP-uri numarul de beneficiari si, in functie de asta, stiti exact ce cantitate trebuie sa cumparam, dupa catre trimitem catre DSP-uri si apoi ajung la beneficiari.Trebuie operationalizat cu viteza maxima, achizitia facuta transparent si rapid, asigurata distributia mastilor, sa ajunga cat mai repede la persoanele vulnerabile", a cerut Orban.De asteptat mai au si cei carora Guvernul le-a promis pachete cu produse de igiena corporala sau cu alimente de baza.Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a spus ca 1.188.000 de beneficiari asteapta pachetul alimentar, pentru care Guvernul a accesat fonduri europene ca sa-l poata oferi.Bolos spune ca ajuta, astfel si industria alimentara din Romania, avand in vedere ca alimentele sunt cumparate de la productori nationali."Sunt 225 de milioane de euro din fonduri europene. Pentru faina alba sprijinim industria panificatiei cu 35 de mii de tone de faina alba care ar urma sa fie cumparata din piata ca sa ajunga in pachetele alimenare, pe faina de malai 28 de mii de tone...Procedura de licitatie a fost incheiata, contractele sunt incheiate, pe 4 iunie incepe distributia pachetelor de igiena corporala, pachetele alimentare din 15 iunie. Incepem cu judetele afectate de criza COVID-19", a anuntat Bolos.