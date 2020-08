Energeticienii solicita sprijinul premierului Orban pentru salvarea Termocentralei Mintia. Aici lucreaza 700 de angajati, iar termocentrala este in masura sa asigure 10% din necesarul de energie electrica al tarii

"Domnule prim-ministru, Romania are nevoie de un guvern care sa urmareasca interesul national, un guvern care sa militeze pentru cresterea nivelului de trai, pentru bunastarea cetatenilor, un guvern care sa asigure viitorul copiilor si al nepotilor nostri. Domnule prim-ministru Ludovic Orban, salvati Termocentrala Mintia, asigurati securitatea energetica a Romaniei!", se arata in textul scrisorii deschise ce a fost adresata premierului de catre conducerea Sindicatului "Solidaritatea Hunedoara".Intre problemele semnalate de sindicalisti se numara lipsa stocurilor de carbune, in ultimele zece luni termocentrala fiind oprita de patru ori din acest motiv, dar si faptul ca anumite drepturi banesti, cum sunt tichetele de masa sau decontul transportului la locul de munca, sunt intarziate de cinci luni de zile.Potrivit presedintelui Sindicatului "Solidaritatea Hunedoara", Cristian Istoc, termocentrala ar fi putut sa se conformeze la normele de mediu daca ar fi fost promovat un proiect de trecere a instalatiilor de ardere pe un alt tip de carbune, cu continut redus de sulf.Liderul sindical aduce in atentie si protestele angajatilor, dar si solicitarea acestora de a se veni, pana pe 18 august, cu un program de reorganizare al Complexului Energetic Hunedoara (CEH), care sa asigure functionarea termocentralei Mintia in conditii normale si veniturile necesare pentru continuarea activitatii de producere a energiei electrice si termice.In caz contrar, sindicalistii solicita premierului si partidului de guvernamant sa-si asume un program de inchidere a termocentralei, insotit de masurile de protectie sociala aferente.Sindicatul "Solidaritatea Hunedoara" mai arata, in documentul citat, ca Termocentrala Mintia are cel mai bun randament si este a treia centrala din Romania, cu o putere instalata de 1.275 MW.Termocentrala este in masura sa asigure 10% din necesarul de energie electrica al tarii, in contextual in care, potrivit liderului sindical, analizele specialistilor arata ca Romania va inregistra in anul 2022 un deficit de energie de 1.799 MW, iar in 2027 o lipsa de capacitate de producere in Sistemul Energetic National de 2.512 MW, in raport cu cererea de consum.Sindicalistii de la Termocentrala Mintia avertizau, la inceputul saptamanii, asupra posibilitatii declansarii unor actiuni de protest si chiar oprirea activitatii in cazul in care administratia nu va achita anumite drepturi banesti restante de cinci luni de zile.La Termocentrala Mintia lucreaza circa 700 de angajati.