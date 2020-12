FOTO VIDEO Autostrada Sebes-Turda, cu 24 de ore inainte de inaugurare. Ce arata imaginile din drona despre stadiul lucrarilor

Miercuri se lucreaza intens la parapeti, semnalizare si marcaje, iar la sensul giratoriu din soseaua de centura a municipiului Alba Iulia, care face legatura cu breteaua de conectare la nodul rutier Alba Iulia Sud, inca nu este turnat ultimul strat de asfalt sau stratul de uzura, aceasta operatiune urmand sa fie facuta in cursul zilei.Lotul are 17 kilometri, dar deschiderea circulatie rutiere se va face pe 14,8 kilometri, intre nodul rutier Sebes (legatura cu Drumul National 1 si A1 prin bretelele 5 si 6), nodul rutier Alba Iulia Sud (complet) si nodul rutier Alba Iulia Nord (bretelele 1, 2 si 3).Circulatia se va desfasura pe doua benzi pe fiecare cale, intre km 0+000 si km 14+800, unde traficul va fi deviat pe o singura banda (pe pasajul peste calea ferata) pe o distanta de 700 de metri (pana la conexiunea cu DN1).Initial, ministrul Transporturilor anuntase finalizarea lotului pana la sfarsitul anului, dar constructorul s-a mobilizat pentru a termina portiunea de drum cu aproape o luna mai devreme si cu doar cateva zile inainte de alegeri.Evenimentele care preceda inaugurarea acestui tronson vor incepe joi, in jurul orei 13.00, in prezenta premierului Ludovic Orban si a ministrului Transporturilor, Lucian Bode . Traficul rutier va fi deschis in jurul orei 16.30 - 17.00."Darea in trafic a acestui sector in decembrie e un plus de valoare. Aveam varianta sa o dam in trafic acum si sa o folosim acum, sau sa o deschidem in aprilie. Eu am trimis echipa de siguranta circulatie, nu am fi dat in trafic daca era vreun pericol. Nu are legatura cu alegerile. Antreprenorul s-a organizat. La Sebes-Turda n-are nicio treaba cu alegerile.Nodul Alba Iulia Nord, colegii nostri vor fi gata, ei si-au propus aprilie mai, cel mai tarziu. Depinde de Aktor, daca ei termina in iunie, va fi gata in iunie. Eu lucrez cu echipa de la directia de calitate la modificarea normativelor. Nu e normal sa mergem pe normative din anii 80. Aia din tarile reci nu mai toarna asfalt? Le-am dat termen maxim 3 saptamani sa-mi prezinte o propunere", a transmis, miercuri, Mariana Ionita, sefa CNAIR.Circulatia pe Autostrada A10, lotul 1 intre Sebes si Alba Iulia se va deschide fara ca nodurile de la capete, cel de la Sebes si cel de la Alba Iulia Nord, sa fie terminate complet. La Sebes legatura cu DN1 si implicit cu autostrada A1 se va face prin sensurile giratorii existente, prin intermediul bretelelor mici, 5 si 6. Nodul rutier Alba Iulia Sud va fi finalizat complet si se va putea circula normal pana la Alba Iulia Nord, la km 14.8, unde drumul se va ingusta la o banda pe sens, iar intrarea/iesirea de pe autostrada pe aceasta zona se va face doar virand la dreapta.Practic cineva care coboara la Alba Iulia Nord de pe autostrada si vrea sa ajunga la Alba Iulia, va trebui sa faca dreapta spre Santimbru, sa se intoarca la sensul giratoriu de langa Astoria, pe breteaua pe care se circula in prezent spre Alba Iulia. La fel, cei care vor sa intre pe autostrada dinspre Turda vor trebui sa intre in vechiul sens giratoriu de la Alba Iulia Nord si sa se intoarca pe breteaua existenta pentru a vira dreapta spre autostrada.Contractul pentru realizarea celor 17 km de autostrada, intre Lancram (Sebes) si Paraul Iovului a fost semnat in 2014, valoarea acestuia fiind de 541.73 mil lei (fara TVA). Constructorul este compania italiana Impresa Pizzarotti.