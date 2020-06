Guvernul a prelungit pana la 31 decembrie acordarea indemnizatiei de crestere a copilului in cazul in care aceasta expira in perioada starii de alerta

Ziare.

Ionel Danca a declarat ca in sedinta de Guvern de joi seara a fost adoptata o ordonanta de urgenta in domeniul protectiei sociale."A fost adoptata o ordonanta de urgenta in domeniul protectiei sociale. Aici Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a initiat un act normativ care pe de o parte vine sa reglementeze prelungirea unor facilitati acordate persoanelor pe perioada starii de urgenta si starii de alerta, iar pe de alta parte sa permanentizeze o serie de proceduri instituite in aceasta perioada, masuri de simplificare a modului de depunere a documentatiilor pentru diverse drepturi si beneficii sociale", a explicat seful Cancelariei primului ministru.El a afirmat ca a fost prelungita acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la data de 31 decembrie 2020."Astfel, indemnizatia pentru cresterea copilului pentru cei carora le expira perioada de acordare a acestei indemnizatii pe perioada starii de alerta se prelungeste pana la 31 decembrie 2020, la fel si stimulentul de insertie pentru cei care se intorc la munca sau doresc sa se angajeze dupa incheierea acestei perioade.Potrivit acestor prevederi, impactul acestor masuri este de aproximativ 13 milioane de lei pentru doua luni in cazul indemnizatiei de crestere a copilului de care vor beneficia aproximativ trei mii de persoane in situatia in care aceasta indemnizatie este de 2.200 de lei. In schimb pentru stimulentul de insertie se estimeaza un numar de beneficiari de aproximativ 5.000 de persoane si acest beneficiu se acorda in cuantum de 650 de lei, estimat pentru o perioada de doua luni", a afirmat Danca.El a precizat ca aceste masuri se aplica doar persoanelor care activeaza in domenii unde continua restrictiile pe perioada starii de alerta.