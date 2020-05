Guvernul adopta azi un proiect de lege pentru starea de alerta. Orban vrea dezbatere cat mai rapida in Parlament

Ziare.

com

Este vorba despre un proiect de lege care vizeaza starea de alerta, in care Romania va intra din 15 mai, odata ce va fi incheiata starea de urgenta.In deschiderea sedintei de guvern, premierul Ludovic Orban a explicat de ce s-a ajuns la elaborarea unui proiect de lege: decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) potrivit careia amenzile aplicate in perioada starii de urgenta sunt neconstitutionale."In cursul saptamanii trecute, CCR s-a pronuntat asupra unei sesizari depuse de Avocatul Poporului (AP) si, in urma deciziei CCR, suntem in situatia in care aceasta institutie a lipsit autoritatile de parghiile necesare pentru a lupta impotriva pandemiei si a putea avea la dispozitie toate instrumentele necesare pentru a-i feri pe romani de riscul imbolnavirii de COVID-19.Pe data de 15 se va incheia starea de urgenta instituita prin decret de presedintele Romaniei. Noi trebuie sa avem garantia ca vom avea la dispozitie toate isntrumentele necesare pentru a continua activitatea desfasurata in ultimele trei luni, pentru ca practic lupta impotriva epidemiei a inceput inainte de declararea starii de urgenta.De ce am ales aceasta solutie: pentru ca este clar ca decizia CCR ne limiteaza foarte mult marja de miscare si pentru a avea legitimitate pentru a putea mentine acele restrictii absolut necesare, am decis sa elaboram si sa inaintam acest proiect de lege.Ii multumesc ministrului Justitiei, care a coordonat efortul de elaborare a proiectului de lege foarte repede, pentru ca decizia Curtii Constitutionale a aparut saptamana trecuta si ne-a pus in situatia de a face cat mai rapid proiectul de lege", a declarat prim-ministrul la inceputul sedintei de guvern, inainte de a-i da cuvantul ministrului Catalin Predoiu, care a prezentat pe scurt elementele proiectului.Ministrul Justitiei a dat cateva detalii despre proiect, insa a precizat ca nu este vorba despre "noutati", intrucat masurile au fost deja anuntate zilele trecute."Scopul acestei legi este protejarea vietii si sanatatii cetatenilor, in contextul pandemiei (...) proiectul de lege cuprinde o serie de masuri care pot fi luate in starea de alerta, masuri care sa organizeze desfasurarea unor activitati economico-sociale si in cadrul institutiilor publice, astfel incat sanatatea si viata cetatenilor sa fie protejate intr-un mod coordonat si coerent, lasand totodata libertatea de a se desfasura aceste activitati in contextul dat.In ce priveste structura proiectului, el are o parte generala care defineste sfera de aplicare in ce priveste masurile, adresabilitatea ca persoane, dar si durata in timp. Este vorba despre un proiect care se adreseaza duratei de stare de alerta.Este un proiect flexibil care printr-o norma-cadru lasa la dispozitia autoritatilor in viitor posibilitatea de a apela la astfel de masuri in cazul altor epidemii, dar numai in stare alerta", a explicat ministrul.Predoiu a vorbit apoi de "partea substantiala" a proiectului de lege, adica toate propunerile facute de ministere pentru starea de alerta."Partea substantiala, partea de mijloc a proiectului, compusa din contributiile si propunerile venite de la toate ministerele cu atributii in acest context, vizeaza masurile sectoriale, pe fiecare domeniu in parte, in competenta fiecarui minister.Sunt masuri care sunt cunoscute de opinia publica, au fost publicate in ziua de vineri pe site-ul MAI si nu reprezinta o noutate din acest punct de vedere.In ce priveste dispozitiile finale, noi am reglementat ca punerea in aplicare a prevederilor revine ministerelor, Comitetului pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) si altor institutii cu atributii in context prin acte normative infralegale", a mai explicat acesta.Ulterior, prim-ministrul Orban a punctat ca, daca proiectul de lege este aprobat, acesta va ajunge la Parlament, unde "vom solicita dezbatere cat mai rapida, in procedura de urgenta".Sedinta Executivului a inceput cu o intarziere de peste jumatate de ora. O puteti urmari aici:A.D.