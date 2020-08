Guvernul aloca 59,59 milioane de lei unitatilor administrativ - teritoriale din 16 judete, afectate de calamitati naturale

"Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de ieri, 27 august, Hotararea privind alocarea a 59,597 de milioane de lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unitati administrativ - teritoriale din 16 judete, afectate de calamitati naturale", a informat Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.Astfel, vor fi repartizate fonduri pentru judetele Alba, Arad, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Constanta, Covasna, Dambovita, Gorj, Harghita, Neamt, Prahova, Suceava, Timis, Tulcea si Valcea, in vederea refacerii infrastructurii hidrotehnice, a terasamentelor si malurilor de aparare, a drumurilor judetene, drumurilor comunale, podurilor, podetelor, digurilor si puntilor pietonale.Sumele alocate au fost stabilite in baza evaluarilor facute de catre autoritatile administratiei publice locale, Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta si de catre Institutiile Prefectului din cele 16 judete.