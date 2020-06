Guvernul anunta alocarea unui sprijin financiar de 2 miliarde de euro pentru relansarea companiilor, 550 de milioane de euro vor fi destinate IMM-urilor

Unde se vor duce banii

"In ceea ce priveste programul IMM Invest, va garantez ca va fi un succes", le-a transmis premierul Ludovic Orban, joi, reprezentantilor intreprinderilor mici si mijlocii.Seful Executivului a sustinut ca foarte multe IMM-uri romanesti au capital negativ si se afla in situatia de a fi "foarte greu bancabile" si ca este nevoie de sprijin financiar si pentru acestea."Daca va trebui sa regandim un pic cadrul legislativ actual pentru IMM Invest e o masura care arata sprijinul pe care-l acordam IMM-urilor", a mai afirmat Orban.Ludovic Orban a aratat ca schema de ajutor de stat pentru marile companii "va avea beneficii" si pentru intreprinderile mici si mijlocii a caror activitate este legata de marile firme."Incercam sa mobilizam toate resursele financiare care vin de la nivel european pentru a sustine un program cat mai amplu de granturi care sa fie acordate IMM-urilor. Trebuie sa stiti ca, pana in prezent, Romania nu a primit efectiv sume de bani suplimentare fata de banii alocati Romaniei in cadrul bugetului UE 2014-2020. Chiar daca am primit vesti bune de la nivel european (...) practic noi, pentru a operationaliza rapid scheme de granturi catre IMM-uri, trebuie sa ne bazam pe resursele pe care le avem astazi disponibile", a afirmat el.Orban a precizat ca pentru a pune in practica acest lucru Guvernul a fructificat resurse de la UE si posibilitatea de a transfera fonduri de la un program la altul, disponibilizand un miliard de euro pentru sustinerea prin granturi a IMM-urilor.Acest program va fi derulat prin Ministerul Economiei si se va adresa acelor domenii grav afectate de criza sanitara precum HoReCa, transporturi, industria spectacolelor care va primi peste 300 de milioane de euro. Totodata, 550 de milioane vor fi alocate unei scheme de granturi pentru IMM-uri, iar SRL-urile fara angajati, in care administratorul este platit din dividende, vor fi de asemenea sprijinite financiar, a mai anuntata premierul."Avem un mare numar de companii care folosesc acest sistem si incercam sa dam un semnal de sustinere si pentru aceste mici companii pentru care vom aloca 100 de milioane de euro", a afirmat seful Guvernului.Orban a mentionat ca a doua modalitate de a sprijini financiar companiile consta in supracontractarea, respectiv folosirea unor programe care au capacitatea de a absorbi bani europeni urmand ca sumele neutilizate din alte programe, care nu au avut capacitate la fel de mare de absorbtie a fondurilor europene, sa fie redirectionate catre acestea. Astfel, au fost disponibilizate 1,2 miliarde de euro pentru diferite scheme de sustinere a IMM-urilor prin granturi, premierul sustinand ca spera ca aceasta suma sa poata fi majorata.Acesti bani vor fi alocati pentru microgranturi sau granturi pentru companii, iar banii vor fi disponibili "intr-un timp relativ scurt".Primul ministru a aratat ca isi doreste un program foarte amplu de sustinere a antreprenoriatului si a subliniat rolul educatiei antreprenoriale, despre care spune ca este "fundamentala"."O Romanie antreprenoriala trebuie sa se bazeze pe cetateni si initiativa economica, pe cetateni responsabili care au un comportament corect economic si care sunt oamenii care stau pe propriile picioare. Educatia antreprenoriala este fundamentala si ea trebuie sa devina o piatra de temelie a viitoarelor programe de educatie", a subliniat Orban.