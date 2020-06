Guvernul anunta noi masuri de relaxare, incepand cu 15 iunie, referioare la calatorii, evenimentele private si reluarea activitatii mall-urilor

Ziare.

Vor fi exceptate de la masura de carantinare/izolare persoanele sosite din tarile stabilite pe baza analizei efectuate de Institutul National de Sanatate Publica, aprobate prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.Persoanele care vin in Romania din tarile care fac obiectul exceptiei de la carantinare/izolare, dar care, inaintea plecarii din tara respectiva, nu au stat cel putin 14 zile pe teritoriul acesteia, intra in carantina/izolare la locuinta/ locatia declarata, impreuna cu colocatarii, inclusiv familia/apartinatorii, dupa caz.Evenimentele private in spatii inchise se pot organiza cu participarea unui numar maxim de 20 persoane. Evenimentele private in spatii deschise se pot organiza cu participarea unui numar maxim de 50 persoane.Se reiau activitatile in mall-uri, cu exceptia restaurantelor, cinematografelor si a locurilor de joaca.De altfel, premierul Ludovic Orban a declarat incp de joi ca s-a decis ca din 15 iunie sa se renunte la izolarea la domiciliu pentru persoanele care vin din tari cu numar mic de cazuri, dand exemplul Austriei,Greciei si Bulgariei. Mecanismul de evaluare va fi stabilit de catre Institutul National de Sanatate Publica. De asemenea, premierul a explicat ca se vor deschide mall-urile.