Orban, despre schema de ajutor pentru companiile afectate de COVID: E o mare asteptare. Sa ne miscam foarte repede

"Domnul ministru Popescu, avem doua teme importante: cand incep platile pe schema de ajutor pentru companiile afectate de COVID, respectiv platile catre microintreprinderi sau SRL-uri fara angajati si platile pentru granturile de capital social? (...) E si o asteptare foarte mare. Stiti ca foarte multe companii au aplicat si pentru ele sunt vitale aceste resurse si aici va trebui sa ne miscam foarte repede", a spus Orban in sedinta de guvern Ministrul economiei a precizat ca, in acest moment, sunt validate 5.100 de cereri pentru microgranturi acordate de Guvern pentru companiile afectate de criza COVID-19."Astazi, la ora aceasta, cand vorbim, sunt validate 5.100 de cereri din schema unu, cea cu microgranturi de 2.000 de euro. Maine se trimit notificarile catre cei 5.100 cu contractele, pentru a putea fi semnate in aplicatia informatica, totul va fi informatic. Banii aferenti acestor cereri acceptate sunt deja, se gasesc deja in momentul de fata in banci, deci nu mai sunt in agentii, nu mai sunt in minister, sunt in banci. Intreprinzatorii nu trebuie sa faca decat sa incarce in aplicatie contractul semnat si in doua zile maximum banii le reintra in cont. Referitor la schema 2, aceeasi evaluare va incepe luni dimineata si estimam ca tot asa, la jumatatea saptamanii, pentru primul calup de 5.000, de 6.000, de 7.000 de cereri va incepe plata", a sustinut Popescu.El a spus ca exista un proces manual care intarzie verificarile, dar pana la sfarsitul saptamanii situatia se va rezolva."Exista in continuare un proces manual, semimanual, care intarzie, o verificare a unei declaratii. Analizam in momentul de fata cu STS -ul ca pana la sfarsitul saptamanii sa automatizam complet si acest proces, in asa fel incat, sa zicem, incepand de saptamana viitoare, practic, sa putem merge cu calupuri de 10.000, nu mai mult. Ceea ce imi doresc eu este ca pana la sfarsitul lunii, majoritatea banilor sa intre deja in conturile intreprinzatorilor.Si, daca astazi aprobam Ordonanta 130 modificata, asa cum a fost in prima lectura, saptamana viitoare lansam si masura trei, masura de investitii. Tot astazi, in seara aceasta, vom lansa perioada premergatoare de preinscriere pentru programul Electrica, asa cum am facut si cu celelalte doua programe, in asa fel incat saptamana viitoare sa putem lansa, spre sfarsitul saptamanii, si Programul Electrica. Suntem in grafic cu absolut toate proiectele pe care ni le-am propus", a adaugat Popescu.