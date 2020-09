Incep lucrarile la conducta submarina care urmeaza sa transporte gazele de la primul zacamant off-shore exploatat de Romania

Seful Executivului a declarat ca proiectul, in valoare totala de 400 de milioane de dolari, este unul extrem de important, fiind vorba despre primul zacamant de gaze naturale aflat off-shore exploatat de Romania."Sunt onorat sa fiu prezent astazi la un moment simbolic intr-un proiect fundamental pentru dezvoltarea economica a Romaniei. Momentul simbolic reprezinta, practic, intrarea conductei inspre mare, de pe uscat inspre mare. Sigur ca nu intra direct in apa, intra prin subtraversare, pe sub plaja. Practic, este un moment simbolic care arata vointa clara de a finaliza un proiect extrem de important pentru Romania, si anume, inceperea exploatarii primului zacamant de gaz natural aflat off-shore. (...)Aici, pe langa cele 100 de milioane investiti pana acum, valoarea acestui proiect este de 400 milioane de dolari, un proiect cu o mare valoare si un proiect de o mare complexitate care pana la urma trebuie sa realizeze un lucru simplu: sa duca gazul aflat din zacamantul aflat off-shore in reteaua de gaz natural a Romaniei, astfel incat gazul sa poata sa ajunga in infrastructura de transport si distributie a gazelor naturale", a afirmat Orban.Primul-ministru a subliniat ca proiectul este, totodata, "o ilustrare foarte concreta a parteneriatului strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii"."In acest proiect sunt implicate doua companii, Black Sea Oil and Gas, care lucreaza in parteneriat cu Grupul de Servicii Petroliere, o ilustrare foarte concreta a parteneriatului strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii. Black Sea Oil and Gas, care este detinut de grupul Carlyle, care are licenta de operare si exploatare a zacamantului, in parteneriat cu o companie, Grupul de Servicii Petroliere, 100% romaneasca, o companie care s-a dezvoltat spectaculos in ultimii 15 ani si care a realizat proiecte in foarte multe zone ale lumii, proiecte complexe, proiecte extrem de importante si realizate in cele mai bune conditii", a adaugat Ludovic Orban.